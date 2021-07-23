Олимпиада 2020: где и когда смотреть открытие

Кто может посетить церемонию открытия

На стадионе за церемонией открытия Олимпиады 2020 будут наблюдать только 10 тысяч человек. Это связано с карантинными ограничениями в связи с коронавирусом.

Обычных зрителей на мероприятие не пустят. Там будут только дипломаты, высокопоставленные лица и члены Международного олимпийского комитета, а также спортсмены с 206 стран.

Что покажут на церемонии

Церемония открытия Олимпийских игр будет разделена на несколько частей. Будет художественная программа, которая продемонстрирует историю и культуру Японии.

Также ожидается речь императора Японии, парад спортсменов, поднятие олимпийского флага и зажжение олимпийского огня.

Где смотреть трансляцию

Прямой эфир трансляции будет вести телеканал "UA:Перший". Также посмотреть Олимпиаду 2020 можно на платформе "Суспільне Спорт". Начало церемонии открытия 23 июля в 14:00.