Олімпіада 2020: де і коли дивитися відкриття

Хто може відвідати церемонію відкриття

На стадіоні за церемонією відкриття Олімпіади 2020 спостерігатимуть тільки 10 тисяч осіб. Це пов'язано з карантинними обмеженнями у зв'язку з коронавірусом.

Звичайних глядачів на захід не пустять. Там будуть тільки дипломати, високопоставлені особи і члени Міжнародного олімпійського комітету, а також спортсмени з 206 країн.

Що покажуть на церемонії

Церемонія відкриття Олімпійських ігор буде розділена на кілька частин. Буде мистецька програма, яка продемонструє історію і культуру Японії.

Також очікується промова імператора Японії, парад спортсменів, підняття олімпійського прапора та запалення олімпійського вогню.

Де дивитися трансляцію

Прямий ефір трансляції буде вести телеканал "UA: Перший". Також подивитися Олімпіаду 2020 можна на платформі "Суспільне Спорт". Початок церемонії відкриття 23 липня о 14:00.