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Названа столица Олимпийских игр 2032 года

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Брисбен, Среда 21 июля 2021 11:48
Названа столица Олимпийских игр 2032 года Фото: Олимпиада-2031 пройдет в Брисбене (twitter.com/iocmedia)
Автор: РБК-Украина

Австралийский город Брисбен примет Олимпийские игры в 2032 году. Соответствующее решение было принято на голосовании на сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Токио.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter МОК.

"Брисбен-2032 выбран городом, принимающим XXXV Олимпийские игры", - говорится в сообщении.

Отметим, на проведение Олимпиады-2032 заявки подавали китайские города Чэнду и Чунцин, Доха, Будапешт, немецкий регион Рейн-Рур, а также Сеул совместно с Пхеньяном.

Летние Олимпийские игры в 2024 году пройдут в Париже, в 2028 году - в Лос-Анджелесе.

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