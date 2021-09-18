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В олигархи могут записать даже представителей среднего бизнеса: первые детали

Автор: Владимир Костырин

Антиолигархический законопроект №5599, который уже поддержал Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, прописан не четко и имеет ряд несовершенств, что позволяет вносить в реестр олигархов даже представителей среднего бизнеса.

Об этом заявила омбудсмен Людмила Денисова в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Уполномоченный ВР по правам человека обратила внимание, что в бенефициары природной монополии могут записать не только владельцев активов, но и тех, у кого только есть в них доля.

"В законе в ст. 1 написано, что бенефициаром может быть любое физическое лицо, которое имеет или прямое, или опосредованное влияние на эти активы... Но бенефициаром может быть и лицо, которое имеет долю этих активов. И поэтому доля может быть и не значительной. И поэтому в этот круг лиц, которые могут быть внесены в реестр олигархов, могут попасть и представители среднего бизнеса", - рассказала Денисова.

Омбудсмен добавила, что формирование реестров лиц, чьи права ограничены, зависит от их имущественного положения, что является нарушением ст. 24 Конституции Украины.

Видео: Омбудсмен Людмила Денисова рассказала о подводных камнях законопроекта об олигархах

Напомним, в предыдущем выпуске ток-шоу командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наєв рассказал, для чего Россия проводит масштабные военные учения на территории Беларуси и к чему готовиться Украине.


Также украинцы в студии рассказали, чувствуют ли сейчас угрозу полномасштабной войны с Россией.


В то же время нардеп Евгений Шевченко в прямом эфире убеждал украинцев подружиться с Лукашенко.


Кроме того, смотрите большой сюжет о воспоминаниях родственников погибших пассажиров сбитого россиянами над Донбассом самолета "Малайзийских авиалиний".


И послушайте размышления Савика Шустера о современных диктаторах и новых вызовах перед Украиной.

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