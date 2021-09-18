В олігархи можуть записати навіть представників середнього бізнесу: перші деталі

Уповноважений ВР з прав людини звернула увагу, що до бенефіціарів природної монополії можуть записати не тільки власників активів, а й тих, у кого тільки є в них частка.

"У законі в ст. 1 написано, що бенефіціаром може бути будь-яка фізична особа, яка має або прямий, або опосередкований вплив на ці активи... Але бенефіціаром може бути й особа, яка має частку цих активів. І тому частка може бути й не значною. І тому в це коло осіб, які можуть бути внесені до реєстру олігархів, можуть потрапити і представники середнього бізнесу", - розповіла Денісова.

Омбудсмен додала, що формування реєстрів осіб, чиї права обмежені, залежить від їх майнового стану, що є порушенням ст. 24 Конституції України.

Відео: Омбудсмен Людмила Денісова розповіла про підводні камені законопроекту про олігархів

Нагадаємо, у попередньому випуску ток-шоу командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв розповів, для чого Росія проводить масштабні військові навчання на території Білорусі та до чого готуватися Україні.



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