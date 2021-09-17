Комитет Рады по нацбезопасности поддержал антиолигархический законопроект

Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассмотрел антиолигархический законопроект №5599. Его рекомендовали Раде принять.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Facebook -страницу замглавы комитета Марьяны Безуглой.

"Рассмотрели на Комитете по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки антиолигархический законопроект ко второму чтению - рекомендовали парламенту принять в целом", - написала Безуглая.

Глава фракции "Голос" в Раде Ярослав Железняк написал на своем Telegram-канале, что голосовали так: 10 "за", 1 "против", 0 воздержались.

По его словам, в решении комитета записано Раде рассматривать закон по новой спецпроцедуре.

"Т.е. без права депутатов поставить свои правки в зале", - сообщил Железняк.