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Комитет Рады по нацбезопасности поддержал антиолигархический законопроект

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Киев, Пятница 17 сентября 2021 14:41
Комитет Рады по нацбезопасности поддержал антиолигархический законопроект Фото: законопроект об олигархах Раде рекомендовали принять (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассмотрел антиолигархический законопроект №5599. Его рекомендовали Раде принять.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook-страницу замглавы комитета Марьяны Безуглой.

"Рассмотрели на Комитете по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки антиолигархический законопроект ко второму чтению - рекомендовали парламенту принять в целом", - написала Безуглая.

Глава фракции "Голос" в Раде Ярослав Железняк написал на своем Telegram-канале, что голосовали так: 10 "за", 1 "против", 0 воздержались.

По его словам, в решении комитета записано Раде рассматривать закон по новой спецпроцедуре.

"Т.е. без права депутатов поставить свои правки в зале", - сообщил Железняк.

Напомним, в Раде рассказали, когда рассмотрят закон об олигархах.

Ранее министр юстиции Денис Малюська говорил, что в реестр олигархов первыми могут попасть Игорь Коломойский и пятый президент Украины Петр Порошенко.

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