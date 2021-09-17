Комитет Рады по нацбезопасности поддержал антиолигархический законопроект
Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассмотрел антиолигархический законопроект №5599. Его рекомендовали Раде принять.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook-страницу замглавы комитета Марьяны Безуглой.
"Рассмотрели на Комитете по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки антиолигархический законопроект ко второму чтению - рекомендовали парламенту принять в целом", - написала Безуглая.
Глава фракции "Голос" в Раде Ярослав Железняк написал на своем Telegram-канале, что голосовали так: 10 "за", 1 "против", 0 воздержались.
По его словам, в решении комитета записано Раде рассматривать закон по новой спецпроцедуре.
"Т.е. без права депутатов поставить свои правки в зале", - сообщил Железняк.
Напомним, в Раде рассказали, когда рассмотрят закон об олигархах.
Ранее министр юстиции Денис Малюська говорил, что в реестр олигархов первыми могут попасть Игорь Коломойский и пятый президент Украины Петр Порошенко.