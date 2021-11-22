Я не олигарх: Поплавский раскрыл свои доходы и рассказал, чем владеет

"У меня более 70 торговых знаков запатентовано. Официально у меня было 27 млн гривен в год. И 3,5 млн я платил налогов. "М.Поплавский" запатентован, "ПММ" запатентован, "Кропива" запатентована, "Батьківська хата" запатентована", - заявил самый богатый ректор страны.

Он также отметил, что запатентовал "Живи с улыбкой" и "Формула счастья М.Поплавского".

Но в данное время заработки "поющего ректора" уже не те, если сравнивать с доходами, которые он получал до 2008 года.

По словам Поплавского, у него с 2002 по 2008 год на трассе работало 5 заправок, 6 ресторанов и 6 мини маркетов. Кроме того, работали чебуречные и вареничные.

В то время оборот в месяц составлял более 2 миллионов долларов.

Поплавский признался, что средства также вкладывает и в университет, ректором которого он является уже 28 лет.

Он также помогает своим родственникам и держит фермерские угодья в родном селе в Кировоградской области.

"Я в селе отдыхаю. Там рестораны работают, там у меня аграрный бизнес, 3 тысячи га земли в аренде. Комбайны работают, машины трудятся. Это бизнес. Я не олигарх, а предприниматель", - добавил Поплавский.

Видео интервью с Михаилом Поплавским можете посмотреть по этой ссылке.