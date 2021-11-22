Я не олігарх: Поплавський розкрив свої доходи і розповів, чим володіє

Михайло Поплавський розповів про зароблені мільйони. Ректор Національного університету культури і мистецтв зізнався, що заробляти його вчили з дитинства, так що не дивно, що він звик багато працювати.
Про це 71-річний Поплавський заявив у програмі "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна".
"У мене більше 70 торгових знаків запатентовано. Офіційно у мене було 27 млн гривень на рік. І 3,5 млн я платив податків. "М.Поплавський" запатентований, "ПММ" запатентований, "Кропива" запатентована,"Батьківська хата" запатентована", - заявив найбагатший ректор країни.
Він також зазначив, що запатентував "Живи з посмішкою" і "Формула щастя М.Поплавського".
Але в даний час заробітки "співаючого ректора" вже не ті, якщо порівнювати з доходами, які він отримував до 2008 року.
За словами Поплавського, у нього з 2002 по 2008 рік на трасі працювало 5 заправок, 6 ресторанів і 6 міні маркетів. Крім того, працювали чебуречні і вареничні.
У той час оборот на місяць становив понад 2 мільйони доларів.
Поплавський зізнався, що кошти також вкладає і в університет, ректором якого він є вже 28 років.
Він також допомагає своїм родичам і тримає фермерські угіддя в рідному селі в Кіровоградській області.
"Я в селі відпочиваю. Там ресторани працюють, там у мене аграрний бізнес, 3 тисячі га землі в оренді. Комбайни працюють, машини працюють. Це бізнес. Я не олігарх, а підприємець", - додав Поплавський.
Відео інтерв'ю з Михайлом Поплавським можете переглянути за цим посиланням.
Нагадаємо, Поплавський розкрив секрет довголіття. Ректор зізнався, що він закоханий і 2 роки живе разом зі своєю обраницею. Ця жінка також спонукала Поплавського перейти на здоровий спосіб життя.
Ми також писали про те, що лідер гурту Ріапобой Дмитро Шуров розповів про дорогий подарунок від дружини, який коштує як квартира. Такий серйозний презент музикант отримав на свій 40-й день народження.