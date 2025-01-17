Олі Поляковій - 46! Найкращі образи "Королеви ночі", які неможливо забути

17 січня співачка Оля Полякова святкує свій 46 День народження. Зірка, яка сяє на сцені вже багато років, а протягом останнього десятиріччя впевнено "тримає Олімп" українського шоу-бізнесу. За цей час трансформацій зазнав не лише її репертуар, зірка приміряла безліч цікавих та оригінальних образів.
РБК-Україна (проект Styler) пропонує пригадати найкращі образи та "луки" Полякової, якими вона вражала та причаровувала.
Співачка неодноразово ставала обличчям колекцій Андре Тана. І для Полякової завжди створюють цікаві образи, в яких вона приміряє різні амплуа.
Полякова у 2016 році (фото надане командою співачки)
Зірка не боїться сміливих "луків", таких як латексні панчохи та ефектні аксесуари. А підбори лише підкреслюють довжину її ніг.
Полякова на підборах (фото надане командою співачки)
У 2017 співачка приміряла цікаві кольори та зачіски. Для одного з модних брендів зірка позувала з біло-рожевим волоссям.
Полякова 2017 рік (фото надане командою співачки)
Співачка нерідко чує, що її ноги, довжина яких - 126 сантиметрів, називають найбільш впізнаваними. І це не просто так, адже Оля завжди привертає увагу всіх навколо.
Ще один з яскравих образів співачки - її "лук" в кліпі "Королева ночи", який вийшлов у 2018 році. Деякі сцени було знято у дуже несподіваних локаціях.
Полякова в кліпі "Королева ночи" (фото надане командою співачки)
На концертах, зокрема які Полякова влаштовує в Палаці спорту, вона обирає не менш яскраві образи. Співачка не боїться дивувати та вражати.
Полякова на концерті (фото надане командою співачки)
У 2019 році вийшов кліп на пісню "Ночная жрица", для якого Оля приміряла фантастичне вбрання у червоних кольорах.
Полякова в кліпі "Ночная жрица" (фото надане командою співачки)
У 2019 році Полякова в колаборації з Таном представила ще одну колекцію. І цей образ було присвячено гранд-шоу співачки "Королева ночи".
Полякова у 2019 році (фото надане командою співачки)
А цей неймовірний капелюшок в тандемі з розкішним корсетним боді Оля приміряла для кліпу на трек про "секундочку". Полякова часто обирає яскравий мейк, який підкреслює її оригінальність.
Оля Полякова (фото надане командою співачки)
В колекції образів співачки є навіть "лук" з анімалістичним принтом. При цьому макіяж став продовженням кольорової палітри вбрання.
Полякова в кліпі "Взрослая девочка" (фото надане командою співачки)
А для відео на пісню "Чарівні очі" зірка постала у спокусливому "дзеркальному" міні. Мало хто міг уявити Полякову в такій перуці, але результат вийшов дійсно цікавим.
Полякова в міні (фото надане командою співачки)
У 2022 співачка збирала черговий "Палац". Один з її образів був по-особливому чуттєвим.
Полякова в Палаці Спорту (фото надане командою співачки)
Також Оля не ігнорує ефектні "луки" з червоними сукнями. Співачка нерідко "грається" з довжиною волосся, але дуже рідко експериментує з кардинальними змінами кольору шевелюри.
Образи Олі Полякової (фото надане командою співачки)
А для кліпу "У твоїх обіймах" зірка постала у дуже ніжному амплуа. Вона довела, що навіть просто біла майка здатна мати ефектний вигляд.
Полякова в кліпі "У твоїх обіймах" (фото надане командою співачки)
Також пропонуємо вам подивитися на інші образи співачки. Зокрема, вона приміряла коротку зачіску та чорну перуку, а ще - не боялася показатися зі сльозами на очах.
Полякова на концерті в Палаці спорту (фото надане командою співачки)
Полякова на концерті (фото надане командою співачки)
Полякова з коротким волоссям (фото надане командою співачки)
Полякова в кліпі (фото надане командою співачки)
До слова, раніше Полякова показала на камеру фігуру "без фільтрів".
Окрім цього, зірка наважилася показати, як виглядала у найбільшій вазі.