Олі Поляковій - 46! Найкращі образи "Королеви ночі", які неможливо забути

Співачка неодноразово ставала обличчям колекцій Андре Тана. І для Полякової завжди створюють цікаві образи, в яких вона приміряє різні амплуа.

Полякова у 2016 році (фото надане командою співачки)

Зірка не боїться сміливих "луків", таких як латексні панчохи та ефектні аксесуари. А підбори лише підкреслюють довжину її ніг.

Полякова на підборах (фото надане командою співачки)

У 2017 співачка приміряла цікаві кольори та зачіски. Для одного з модних брендів зірка позувала з біло-рожевим волоссям.

Полякова 2017 рік (фото надане командою співачки)

Співачка нерідко чує, що її ноги, довжина яких - 126 сантиметрів, називають найбільш впізнаваними. І це не просто так, адже Оля завжди привертає увагу всіх навколо.

Оля Полякова (фото надане командою співачки)

Ще один з яскравих образів співачки - її "лук" в кліпі "Королева ночи", який вийшлов у 2018 році. Деякі сцени було знято у дуже несподіваних локаціях.

Полякова в кліпі "Королева ночи" (фото надане командою співачки)

На концертах, зокрема які Полякова влаштовує в Палаці спорту, вона обирає не менш яскраві образи. Співачка не боїться дивувати та вражати.

Полякова на концерті (фото надане командою співачки)

У 2019 році вийшов кліп на пісню "Ночная жрица", для якого Оля приміряла фантастичне вбрання у червоних кольорах.

Полякова в кліпі "Ночная жрица" (фото надане командою співачки)

У 2019 році Полякова в колаборації з Таном представила ще одну колекцію. І цей образ було присвячено гранд-шоу співачки "Королева ночи".

Полякова у 2019 році (фото надане командою співачки)

А цей неймовірний капелюшок в тандемі з розкішним корсетним боді Оля приміряла для кліпу на трек про "секундочку". Полякова часто обирає яскравий мейк, який підкреслює її оригінальність.

Оля Полякова (фото надане командою співачки)

В колекції образів співачки є навіть "лук" з анімалістичним принтом. При цьому макіяж став продовженням кольорової палітри вбрання.

Полякова в кліпі "Взрослая девочка" (фото надане командою співачки)

А для відео на пісню "Чарівні очі" зірка постала у спокусливому "дзеркальному" міні. Мало хто міг уявити Полякову в такій перуці, але результат вийшов дійсно цікавим.

Полякова в міні (фото надане командою співачки)

У 2022 співачка збирала черговий "Палац". Один з її образів був по-особливому чуттєвим.

Полякова в Палаці Спорту (фото надане командою співачки)

Також Оля не ігнорує ефектні "луки" з червоними сукнями. Співачка нерідко "грається" з довжиною волосся, але дуже рідко експериментує з кардинальними змінами кольору шевелюри.

Образи Олі Полякової (фото надане командою співачки)

А для кліпу "У твоїх обіймах" зірка постала у дуже ніжному амплуа. Вона довела, що навіть просто біла майка здатна мати ефектний вигляд.

Полякова в кліпі "У твоїх обіймах" (фото надане командою співачки)

Також пропонуємо вам подивитися на інші образи співачки. Зокрема, вона приміряла коротку зачіску та чорну перуку, а ще - не боялася показатися зі сльозами на очах.

Полякова на концерті в Палаці спорту (фото надане командою співачки)

Полякова на концерті (фото надане командою співачки)

Полякова з коротким волоссям (фото надане командою співачки)

Полякова в кліпі (фото надане командою співачки)