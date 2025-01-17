Оле Поляковой - 46! Лучшие образы "Королевы ночи", которые невозможно забыть

Певица неоднократно становилась лицом коллекций Андре Тана. И для Поляковой всегда создают интересные образы, в которых она примеряет разные амплуа.

Полякова в 2016 году (фото предоставлено командой певицы)

Звезда не боится смелых "луков", таких как латексные чулки и эффектные аксессуары. А каблуки только подчеркивают длину ее ног.

Полякова на каблуках (фото предоставлено командой певицы)

В 2017 певица примерила интересные цвета и прически. Для одного из модных брендов звезда позировала с бело-розовыми волосами.

Полякова 2017 год (фото предоставлено командой певицы)

Певица нередко слышит, что ее ноги, длина которых - 126 сантиметров, называют самыми узнаваемыми. И это не просто так, ведь Оля всегда привлекает внимание всех вокруг.

Оля Полякова (фото предоставлено командой певицы)

Еще один из ярких образов певицы - ее "лук" в клипе "Королева ночи", который вышел в 2018 году. Некоторые сцены были сняты в очень неожиданных локациях.

Полякова в клипе "Королева ночи" (фото предоставлено командой певицы)

На концертах, в частности которые Полякова устраивает во Дворце спорта, она выбирает не менее яркие образы. Певица не боится удивлять и поражать.

Полякова на концерте (фото предоставлено командой певицы)

В 2019 году вышел клип на песню "Ночная жрица", для которого Оля примерила фантастический наряд в красных цветах.

Полякова в клипе "Ночная жрица" (фото предоставлено командой певицы)

В 2019 году Полякова в коллаборации с Таном представила еще одну коллекцию. И этот образ был посвящен гранд-шоу певицы "Королева ночи".

Полякова в 2019 году (фото предоставлено командой певицы)

А эту невероятную шляпку в тандеме с роскошным корсетным боди Оля примерила для клипа на трек про "секундочку". Полякова часто выбирает яркий мейк, который подчеркивает ее оригинальность.

Оля Полякова (фото предоставлено командой певицы)

В коллекции образов певицы есть даже "лук" с анималистическим принтом. При этом макияж стал продолжением цветовой палитры наряда.

Полякова в клипе "Взрослая девочка" (фото предоставлено командой певицы)

А для видео на песню "Волшебные глаза" звезда предстала в соблазнительном "зеркальном" мини. Мало кто мог представить Полякову в таком парике, но результат получился действительно интересным.

Полякова в мини (фото предоставлено командой певицы)

В 2022 певица собирала очередной "Палац". Один из ее образов был по-особенному чувственным.

Полякова во Дворце Спорта (фото предоставлено командой певицы)

Также Оля не игнорирует эффектные "луки" с красными платьями. Певица нередко "играется" с длиной волос, но очень редко экспериментирует с кардинальными изменениями цвета шевелюры.

Образы Оли Поляковой (фото предоставлено командой певицы)

А для клипа "В твоих объятиях" звезда предстала в очень нежном амплуа. Она доказала, что даже просто белая майка способна выглядеть эффектно.

Полякова в клипе "В твоих объятиях" (фото предоставлено командой певицы)

Также предлагаем вам посмотреть на другие образы певицы. В частности, она примерила короткую прическу и черный парик, а еще - не боялась показаться со слезами на глазах.

Полякова на концерте во Дворце спорта (фото предоставлено командой певицы)

Полякова на концерте (фото предоставлено командой певицы)

Полякова с короткими волосами (фото предоставлено командой певицы)

Полякова в клипе (фото предоставлено командой певицы)