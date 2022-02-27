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"Беда не приходит одна": в семье Ольги Сумской случилось горе

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Воскресенье 27 февраля 2022 23:54
"Беда не приходит одна": в семье Ольги Сумской случилось горе Фото: Ольга Сумская сообщила о смерти матери (facebook com osumska)
Автор: Людмила Жукова

Актриса театра и кино Ольга Сумская сообщила трагическую новость. У нее умерла мать - Анна Ивановна Сумская.

Об этом артистка написала в Instagram.

"Беда не приходит одна… Сегодня ночью не стало нашей мамочки, Анны Ивановны Сумской… Адская боль… Душа разрывается…", - с горечью написала Ольга.

Отметим, что мать Сумской эта заслуженная артистка Украины. Ей было 88 лет.

Анна Сумская (Опанасенко) родилась 14 октября 1933 года в селе Катюжанка Киевской области.

Окончила Киевский государственный институт театрального искусства имени И.К. Карпенко-Карого (1955, мастерская П. Сергиенко). По распределению уехала в Симферопольский театр. Была актрисой театров Львова, Запорожья, Полтавы. В 1990-1993 годах - актриса Киевского театра "Будьмо!".

&quot;Беда не приходит одна&quot;: в семье Ольги Сумской случилось горе

Мать Ольги Сумской умерла (фото: instagram.com/olgasumska)

Как мы ранее писали, умер известный украинский режиссер.

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Ольга Сумская
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