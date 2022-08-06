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Ольга Сумська розповіла, чому досі її донька в Росії:"вона в умовах терору"

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Субота 06 серпня 2022 14:21
Ольга Сумська розповіла, чому досі її донька в Росії:"вона в умовах терору" Фото: Ольга Сумська розповіла про дочку в РФ (facebook.com.osumska)
Автор: Людмила Жукова

Дочка української актриси Ольги Сумської Антоніна Паперна досі перебуває в Росії і не висловлюється щодо війни на її батьківщині. За словами актриси, там вона живе зі своїм чоловіком і знає про всі жахи війни, але боїться висловлюватися.

Про це знаменита актриса театру і кіно розповіла в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Чому Антоніна Паперна мовчить і не їде з РФ

Сумська вважає, що українці в Росії знаходяться в режимі жахливого терору і не можуть висловитися. Її дочка, в тому числі.

"Я спілкуюся з дочкою кожен день. Ми спілкуємося, я їй розповідаю, вона дивиться Telegram-канали. Ті українці, які знаходяться там, вони в курсі тих страшних подій, які тут відбуваються. Вони всі в розпачі. Ті люди, які не можуть висловитися, вони знаходяться в режимі жахливого терору. Я не буду виправдовуватися, тому що я не маю права виправдовувати перед українцями свою дочку", - сказала Ольга.

Ольга Сумська розповіла, чому досі її донька в Росії:&quot;вона в умовах терору&quot;Сумська розповіла про дочку в Росії (скріншот з відео)

"Перед матерями, які втратили своїх дітей, своїх чоловіків, своїх близьких, свої будинки і міста. Я не буду цього робити. Але та тотальна залежність, яка сьогодні є в Росії, - крок вліво, крок вправо і все", – висловилася Сумська.

Сумській погрожують через доньку

Актриса також повідомила, що через мовчання її дочки в Москві, їй почали надходити погрози.

Ольга Сумська розповіла, чому досі її донька в Росії:&quot;вона в умовах терору&quot;Антоніна Паперна з чоловіком-росіянином (фото: ok-magazine.ru)

До речі, виконавиця ролі "Роксолани" розповіла про подругу-росіянку, яка залишилася без роботи через свою антивоєнну позицію.

"Я спілкуюся зі своєю близькою подругою, це дуже відома людина там, композитор. Вона відмовилася від будь-яких робіт. Вона безробітна, тому що не підтримала політику своїх колег, що виходять з буквою "Z" на кожні фестивалі і на всі програми. Це люди, які за великі гроші не хочуть нічого бачити та чути. Вони зійшли з розуму. Це навіть не зомбі. Уявляєте ступінь цинізму, коли люди за гроші, знаючи, що тут море крові, підтримують цей режим", – поділилася артистка.

Як ми раніше писали, Ольга Сумська раніше говорила, чому її дочка не їде з Росії.

Також ми повідомляли, Ольга Сумська повідомила трагічну новину. У неї померла мати - Ганна Іванівна Сумська.

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Ольга Сумська
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