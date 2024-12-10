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"Там такі обійми були". Ольга Сумська заговорила про зради Борисюка

Вівторок 10 грудня 2024 12:37
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"Там такі обійми були". Ольга Сумська заговорила про зради Борисюка Ольга Сумська з чоловіком (фото: instagram.com/olgasumska)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська акторка Ольга Сумська зізналася, чи відчувала вона хімію до колег на знімальному майданчику, і як ставиться до можливого роману її чоловіка Віталія Борисюка з іншими акторками.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на коментар акторки для "Люкс ФМ".

Так, зі слів зірки, хімія на знімальному майданчику дуже небезпечна. Саме там народжуються такі романи, або ж на сцені.

Її кохання з Борисюком, каже Ольга, розпочалося саме під час репетиції мюзиклу.

"Я тоді була заміжня (за українським актором Євгеном Паперним). І так усе народилося. Пристрасті шалені вирували в театрі, тому треба бути дуже обачними", - сказала Сумська.

На запитання журналістки, чи не було у неї побоювань, що цей шлюб може зруйнуватися через нову хімію з кимось, акторка відповіла, що не знайшла яскравішого за Віталія чоловіка.

&quot;Там такі обійми були&quot;. Ольга Сумська заговорила про зради Борисюка

Ольга Сумська з чоловіком (фото: instagram.com/olgasumska)

"Ну, яскравішого за Борисюка я не зустріла, чесно кажучи, за ці роки. Тому, Віталічку, моє серце з тобою", - заявила артистка.

Зірка також розповіла про своє ставлення до можливих романтичних інтриг чоловіка з колегами на сцені. Ольга зізнається, що ревнощі їй притаманні і вона часто спостерігає за поведінкою коханого.

Акторка зазначає, що іноді м’яко натякає чоловікові на необхідність бути стриманішим під час відвертих сцен. Сам Віталій намагається заспокоїти дружину, пояснюючи, що такі моменти - це частина акторської професії, де все зводиться до гри та глибокого занурення в роль.

"Я ревнива. У нас є вистава "Боїнг". Ми зробили омолодження стюардес, знайшли молодих акторок. Віталік грав з молодими партнерками і там такий танець, там такі обійми, що я стояла за лаштунками і мене калатало. Я впоралась. Але потім могла сказати йому: "Що це ти так обіймаєш?". А він каже: "Я ж повинен зробити так, щоб глядач повірив". Ми - жінки, нам це притаманно", - пояснила знаменитість.

Особисте життя Сумської

Ольга Сумська була заміжня двічі. Її першим чоловіком став актор Євген Паперний, з яким вона прожила в шлюбі чотири роки.

Другим чоловіком акторки є Віталій Борисюк. Цікаво, що всі троє працювали разом у виставі "Криваве весілля", події якої частково відобразилися в реальному житті: Віталій зумів завоювати серце Ольги, відбивши її від першого чоловіка.

Що стосується дітей, то від союзу з Євгеном Паперним Сумська народила доньку Антоніну, яка наразі проживає в РФ, а в шлюбі з Борисюком з’явилася на світ їхня спільна донька Анна.

До слова, нещодавно Ольга Сумська зробила заяву про рідну сестру Наталію.

Також Тоня Матвієнко зізналася, що мама була проти її стосунків із Мірзояном.

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