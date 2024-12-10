"Там такі обійми були". Ольга Сумська заговорила про зради Борисюка

Українська акторка Ольга Сумська зізналася, чи відчувала вона хімію до колег на знімальному майданчику, і як ставиться до можливого роману її чоловіка Віталія Борисюка з іншими акторками.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на коментар акторки для "Люкс ФМ".

Так, зі слів зірки, хімія на знімальному майданчику дуже небезпечна. Саме там народжуються такі романи, або ж на сцені.

Її кохання з Борисюком, каже Ольга, розпочалося саме під час репетиції мюзиклу.

"Я тоді була заміжня (за українським актором Євгеном Паперним). І так усе народилося. Пристрасті шалені вирували в театрі, тому треба бути дуже обачними", - сказала Сумська.

На запитання журналістки, чи не було у неї побоювань, що цей шлюб може зруйнуватися через нову хімію з кимось, акторка відповіла, що не знайшла яскравішого за Віталія чоловіка.

Ольга Сумська з чоловіком (фото: instagram.com/olgasumska)

"Ну, яскравішого за Борисюка я не зустріла, чесно кажучи, за ці роки. Тому, Віталічку, моє серце з тобою", - заявила артистка.

Зірка також розповіла про своє ставлення до можливих романтичних інтриг чоловіка з колегами на сцені. Ольга зізнається, що ревнощі їй притаманні і вона часто спостерігає за поведінкою коханого.

Акторка зазначає, що іноді м’яко натякає чоловікові на необхідність бути стриманішим під час відвертих сцен. Сам Віталій намагається заспокоїти дружину, пояснюючи, що такі моменти - це частина акторської професії, де все зводиться до гри та глибокого занурення в роль.

"Я ревнива. У нас є вистава "Боїнг". Ми зробили омолодження стюардес, знайшли молодих акторок. Віталік грав з молодими партнерками і там такий танець, там такі обійми, що я стояла за лаштунками і мене калатало. Я впоралась. Але потім могла сказати йому: "Що це ти так обіймаєш?". А він каже: "Я ж повинен зробити так, щоб глядач повірив". Ми - жінки, нам це притаманно", - пояснила знаменитість.

Особисте життя Сумської

Ольга Сумська була заміжня двічі. Її першим чоловіком став актор Євген Паперний, з яким вона прожила в шлюбі чотири роки.

Другим чоловіком акторки є Віталій Борисюк. Цікаво, що всі троє працювали разом у виставі "Криваве весілля", події якої частково відобразилися в реальному житті: Віталій зумів завоювати серце Ольги, відбивши її від першого чоловіка.

Що стосується дітей, то від союзу з Євгеном Паперним Сумська народила доньку Антоніну, яка наразі проживає в РФ, а в шлюбі з Борисюком з’явилася на світ їхня спільна донька Анна.