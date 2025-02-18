Сумська сказала, як рішення доньки жити в РФ вплинуло на її кар’єру в Україні

Українська акторка Ольга Сумська вперше розповіла, як вибір доньки Антоніни Паперної жити і будувати кар’єру в Росії вплинув на її кар'єру в Україні.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв'ю зірки для YouTube-проєкту "Смачно та Душевно з Разміком".

За словами Сумської, вона відчула зміни у ставленні до себе в кінематографічній сфері.

"Нещодавно я спілкувалася з колегою, дуже відомий наш актор, і ми обговорювали, чому мене сьогодні запрошують в кіно не так часто, як раніше. Мені цей актор каже: "Я почув від одного з кастинг-директорів таку фразу, що поки Ольга Сумська не пояснить своє ставлення до цієї ситуації з донькою, поки Ольга Сумська не висловиться з цього приводу, її ніхто не буде запрошувати на кастинг". Просто спонукають. Як я, як мати, маю ставитись до цієї ганьби, до цих людей, які щось мені пропонують?", - пояснила акторка. Ольга Сумська з Антоніною Паперною (фото: instagram.com/olgasumska)

Ольга підкреслила, що її донька не має можливості обирати, оскільки вже понад 13 років живе в Росії, там створила сім’ю та виховує дітей.

Водночас Сумська підтримує зв’язок з Антоніною Паперною, однак та жодним чином не висловлюється щодо війни в Україні.

"Не знаєш, які коментарі вона отримує. Це страшна драма в її житті, тому що людина в такій ситуації. Людина там вже перебуває понад 13 чи 14 років, вона заміжня жінка, у неї двоє дітей. Це дуже-дуже страшна тема для мене як для матері - усвідомлювати це і бути безпорадною. Це як між двох вогнів. Тому що я не можу ні повпливати, ні зарадити, тільки любити", - зазначила артистка.

Втім, Сумська не має наміру виправдовуватися за те, що переживає через критику на адресу своєї доньки.

"Я ж не виправдовуюсь, Боже борони. Я несу цей хрест. Я не маю права (виправдовуватися. - Ред.), тому що ті згорьовані долі людські, найтрагічніші у світі сьогодні... Тому що це страхіття триває, і ми не знаємо, що буде далі, і коли і як це закінчиться", - підсумувала вона.

Нагадаємо, що Антоніна Паперна, попри повномасштабну війну в Україні, продовжує жити в Росії. Там вона мешкає разом із чоловіком, російським актором Володимиром Ягличем, який внесений до бази сайту "Миротворець" через незаконне відвідування Криму, та двома дітьми. Антоніна Паперна з чоловіком (фото: instagram.com/tony__pepper)

Паперна ніяк не коментує те, що відбувається на її батьківщині, продовжує працювати в російському кінематографі.