Сумська здивувала рідкісним фото з сестрою, з якою має непрості стосунки
Ольга Сумська поділилася у мережі рідкісним чорно-білим кадром, на якому постала разом зі своєю старшою сестрою Наталією.
РБК-Україна (проєкт Styler) пише про це детальніше.
Ольга Сумська показала фото з сестрою
На знімку можна побачити ще зовсім юних дівчат. У підписі до кадру акторка зазначила, що знайшла фотокартку у скрині їхньої мами. Більше ніяких інших подробиць щодо того, коли саме була зроблена світлина та скільки їм там років, Сумська-молодша розповідати не стала.
Ольга Сумська з сестрою Наталією (фото: instagram.com/olgasumska)
Реакція мережі
Колеги й прихильники активно відреагували на такий контент від зірки фільмів та серіалів. Ось деякі їхні коментарі:
- "Які ви гарні!"
- "Неймовірні красуні"
- "Еталони жіночої краси! Обожнюю цих актрис!"
- "Красуні і талановиті сестрички!"
- "Це так мило, це найрідніше! Будьте щасливі!"
- "Ви - дівчата неймовірної краси! Бажаю, щоб у вас все було добре!"
- "Ви та ваша сестра надзвичайно красиві!"
- "Які ж красуні, неймовірні!"
- "Видно, Олю, що ви за сестрою сумуєте і, мабуть, таки хотіли б знову спілкуватися"
- "Обидві по-справжньому гарні!"
Ольга Сумська з сестрою Наталією (фото: instagram.com/olgasumska)
Чому Ольга Сумська має непрості стосунки з сестрою
Знаменитість не приховує цієї ситуації. У своїх минулих інтерв'ю і коментарях акторка зазначала, що їй поки не вдалося налагодити відносини з рідною людиною. Відомо, що ще до початку повномасштабної російсько-української війни Сумські і так спілкувалися рідко, а з минулого року їхні контакти практично припинилися.
Причина - донька Ольги, Антоніна Паперна, яка живе у РФ і мовчить про російську агресію в Україні. Це викликало критику не лише з боку шанувальників, а й у її родині.
Коли в минулому журналістка цікавилася, чи можливе їхнє примирення, Ольга говорила про те, що готова робити кроки назустріч, проте чекає такої ж взаємності і з боку старшої сестри.
"Я чекаю від неї цього дзвінка і якщо він пролунає, то я буду щаслива. Я періодично їй дзвоню. Уві сні я бачу нашу зустріч, і часто", - ділилася вона.
Зірка також розповідала, що під час одного з публічних заходів пані Наталія навіть не підійшла до неї, аби привітатися, і цей жест неабияк її образив.
"Всі вітаються, сестра не повертає голову, і це всі бачать. Можна хоча б кивнути чи що. Як можна це сприймати? Це боляче! Я готова спілкуватися, я люблю її, як і раніше. Це та людина, яка привела мене в цю професію. Це моя друга мама", - говорила також Сумська-молодша.
Нагадаємо, Наталія Сумська - українська акторка і телеведуча. Вона на 10 років старша за свою сестру.
Сумська-старша одружена з актором Анатолієм Хостікоєвим, у шлюбі з яким народила доньку Дарину та сина В'ячеслава. Останній, як відомо, також критикує двоюрідну сестру Антоніну через її позицію щодо російської агресії в Україні.
Наталія Сумська (фото: instagram.com/sumskanataliia)
Сама ж Сумська-молодша говорила про те, що Антоніна має низку причин, чому не може покинути країну-агресорку. Зокрема, там у неї чоловік та діти.
Раніше Сумська зізналася, коли востаннє бачилася з онуками та донькою, які живуть в РФ.
Також Сумська заговорила про зради Борисюка.
При написанні матеріалу були використані джерела: пост Ольги Сумської з Instagram, її коментарі для програми "Неймовірна правда про зірок", а також інформація про Наталію Сумську з Вікіпедії.