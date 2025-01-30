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Сумська здивувала рідкісним фото з сестрою, з якою має непрості стосунки

Четвер 30 січня 2025 07:25
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Сумська здивувала рідкісним фото з сестрою, з якою має непрості стосунки Ольга Сумська (фото: instagram.com/olgasumska)
Автор: Любов Блажко

Ольга Сумська поділилася у мережі рідкісним чорно-білим кадром, на якому постала разом зі своєю старшою сестрою Наталією.

РБК-Україна (проєкт Styler) пише про це детальніше.

Ольга Сумська показала фото з сестрою

На знімку можна побачити ще зовсім юних дівчат. У підписі до кадру акторка зазначила, що знайшла фотокартку у скрині їхньої мами. Більше ніяких інших подробиць щодо того, коли саме була зроблена світлина та скільки їм там років, Сумська-молодша розповідати не стала.

Сумська здивувала рідкісним фото з сестрою, з якою має непрості стосункиОльга Сумська з сестрою Наталією (фото: instagram.com/olgasumska)

Реакція мережі

Колеги й прихильники активно відреагували на такий контент від зірки фільмів та серіалів. Ось деякі їхні коментарі:

  • "Які ви гарні!"
  • "Неймовірні красуні"
  • "Еталони жіночої краси! Обожнюю цих актрис!"
  • "Красуні і талановиті сестрички!"
  • "Це так мило, це найрідніше! Будьте щасливі!"
  • "Ви - дівчата неймовірної краси! Бажаю, щоб у вас все було добре!"
  • "Ви та ваша сестра надзвичайно красиві!"
  • "Які ж красуні, неймовірні!"
  • "Видно, Олю, що ви за сестрою сумуєте і, мабуть, таки хотіли б знову спілкуватися"
  • "Обидві по-справжньому гарні!"

Сумська здивувала рідкісним фото з сестрою, з якою має непрості стосункиОльга Сумська з сестрою Наталією (фото: instagram.com/olgasumska)

Чому Ольга Сумська має непрості стосунки з сестрою

Знаменитість не приховує цієї ситуації. У своїх минулих інтерв'ю і коментарях акторка зазначала, що їй поки не вдалося налагодити відносини з рідною людиною. Відомо, що ще до початку повномасштабної російсько-української війни Сумські і так спілкувалися рідко, а з минулого року їхні контакти практично припинилися.

Причина - донька Ольги, Антоніна Паперна, яка живе у РФ і мовчить про російську агресію в Україні. Це викликало критику не лише з боку шанувальників, а й у її родині.

Коли в минулому журналістка цікавилася, чи можливе їхнє примирення, Ольга говорила про те, що готова робити кроки назустріч, проте чекає такої ж взаємності і з боку старшої сестри.

"Я чекаю від неї цього дзвінка і якщо він пролунає, то я буду щаслива. Я періодично їй дзвоню. Уві сні я бачу нашу зустріч, і часто", - ділилася вона.

Зірка також розповідала, що під час одного з публічних заходів пані Наталія навіть не підійшла до неї, аби привітатися, і цей жест неабияк її образив.

"Всі вітаються, сестра не повертає голову, і це всі бачать. Можна хоча б кивнути чи що. Як можна це сприймати? Це боляче! Я готова спілкуватися, я люблю її, як і раніше. Це та людина, яка привела мене в цю професію. Це моя друга мама", - говорила також Сумська-молодша.

Нагадаємо, Наталія Сумська - українська акторка і телеведуча. Вона на 10 років старша за свою сестру.

Сумська-старша одружена з актором Анатолієм Хостікоєвим, у шлюбі з яким народила доньку Дарину та сина В'ячеслава. Останній, як відомо, також критикує двоюрідну сестру Антоніну через її позицію щодо російської агресії в Україні.

Сумська здивувала рідкісним фото з сестрою, з якою має непрості стосункиНаталія Сумська (фото: instagram.com/sumskanataliia)

Сама ж Сумська-молодша говорила про те, що Антоніна має низку причин, чому не може покинути країну-агресорку. Зокрема, там у неї чоловік та діти.

Раніше Сумська зізналася, коли востаннє бачилася з онуками та донькою, які живуть в РФ.

Також Сумська заговорила про зради Борисюка.

При написанні матеріалу були використані джерела: пост Ольги Сумської з Instagram, її коментарі для програми "Неймовірна правда про зірок", а також інформація про Наталію Сумську з Вікіпедії.

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