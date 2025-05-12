"Оленя", "Шьоґун" і фільм про війну в Україні: всі переможці BAFTA TV Awards

У Лондоні відбулася церемонія вручення престижної телевізійної премії BAFTA TV Awards 2025. Серед переможців - документальний фільм про війну в Україні, який здобув нагороду в категорії "Найкращий односерійний документальний фільм".
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, хто отримав престижні нагороди.
Крім того, в категорії "Найкраща спортивна програма" перемогу здобула трансляція Літніх Олімпійських ігор в Парижі 2024 на BBC Sport.
Номінацію "Найкраща пряма трансляція" дісталася BBC Two за висвітлення фестивалю "Ґластонбері".
Найкращою денною програмою стала Clive Myrie’s Caribbean Adventure ("Карибська пригода Клайва Майрі").
Найкращим розважальним форматом визнано телешоу Would I Lie to You? ("Хіба я вам брешу?").
Документальна стрічка "Україна: Ворог у лісі", знята Джеймі Робертсом для BBC Two, розповідає про військових 210-го окремого спецбатальйону "Берлінґо", сформованого у березні 2022 року з добровольців.
Фільм змальовує їхню боротьбу за стратегічну залізничну лінію під час російських обстрілів на Харківщині. Частина матеріалів знята самими солдатами на GoPro-камери.
Це вже не перше визнання теми України на BAFTA. Так, у 2023 році перемогу в категорії "Найкраще висвітлення новин" отримав репортаж Channel 4 News: Live in Kyiv.
А у 2024-му українська співачка Юлія Саніна та акторка Ганна Ваддінґем були відзначені за ведення "Євробачення-2023".
Премію BAFTA TV Awards, що є британським аналогом "Еммі", щороку вручає Британська академія кіно і телемистецтва за досягнення у сфері телебачення.
Церемонію 2025 року провів актор Алан Каммінґ. Саме він оголосив і лауреатку Спеціальної нагороди - ведучу Кірсті Варк, яку відзначили за видатний внесок у розвиток журналістики та телебачення.
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