Ідеальний вибір на вечір: 6 комедійних серіалів, щоб розвантажитись після важкого дня

Після важкого дня часто хочеться подивитися щось смішне, легке та терапевтичне, і ці серіали - найкращий вибір.

"У кращому світі"

Елеонор помилково потрапляє в кращий світ після раптової смерті. Розуміючи, що її сплутали з іншою, героїня щодуху намагається заслужити місце в раю. Звісно, без курйозів не обходиться.



"Бруклін 9-9"

Американський ситком розповідає про будні вигаданого 99 відділку поліції в Нью-Йорку. Серйозний капітан Реймонд Голт, жартівливий Джек Перальта та скрупульозна Емі Сантьяго намагаються розкривати непрості справи та розв'язувати питання особистого життя.



"Дівчата Деррі"

Дотепний комедійний серіал, події якого розгортаються на початку 1990-х років в Північній Ірландії. П'ять подруг долають виклики підліткового віку на тлі політичних та соціальних потрясінь.



"Два з половиною чоловіки"

Легендарний ситком про затятого ловеласа Чарлі, який був змушений прихистити свого нещасливо одруженого брата Алана та його сина Джейка. Намагаючись ужитися в одному будинку, вони переживають нестандартні та комічні ситуації.



"Погань"

Гострий кумедний серіал про вбиту горем жінку, яка занурилася по вуха в сучасне життя Лондона. Драматургиня Фібі намагається зцілитися, проте водночас відкидає всіх, хто намагається їй допомогти. Вона заводить інтрижки, лається та потрапляє в драйвові ситуацію, переживаючи непросту трагедію.



"Вбивства в одній будівлі"

Чудовий детективний комедійний серіал, який об'єднав абсолютно різних сусідів навколо загадкової справи про вбивство. Новоспечені знайомі починають вести власний подкаст-розслідування, крок за кроком розкриваючи таємниці, які не змогла виявити поліція.