"Олененок", "Шегун" и фильм о войне в Украине: все победители BAFTA TV Awards

Кто победил: главные номинации

Лучший драматический сериал: Blue Lights ("Синие огни")

Лучший мини-сериал: Mr Bates vs The Post Office ("Мистер Бейтс против Почтового отделения")

Лучший международный сериал: Shōgun ("Шегун")

Лучший комедийный сериал: Alma's Not Normal ("Альма ненормальная")

Лучший односерийный документальный фильм: Ukraine: Enemy in the Woods ("Украина: Враг в лесу")

Актерские победы

Лучшая актриса: Мариса Абела (Industry / "Индустрия")

Лучший актер: Ленни Джеймс (Mr Loverman / "Мистер Любовник")

Лучшая актриса второго плана: Джессика Ганнинг ("Baby Reindeer / "Олененок")

Лучший актер второго плана: Арийон Бакаре (Mr Loverman / "Мистер Любовник")

Комедийные роли: Рут Джонс (Gavin & Stacey / "Гэвин и Стейси") и Дэнни Дайер (Mr Bigstuff / "Мистер Большой Козел")

Кроме того, в категории "Лучшая спортивная программа" победу одержала трансляция Летних Олимпийских игр в Париже 2024 на BBC Sport.

Номинацию "Лучшая прямая трансляция" досталась BBC Two за освещение фестиваля "Гластонбери".

Лучшей дневной программой стала Clive Myrie's Caribbean Adventure ("Карибское приключение Клайва Майри").

Лучшим развлекательным форматом признано телешоу Would I Lie to You? ("Разве я вам вру?").

Документалистика об Украине снова среди лидеров

Документальная лента "Украина: Враг в лесу", снятая Джейми Робертсом для BBC Two, рассказывает о военных 210-го отдельного спецбатальона "Берлинго", сформированного в марте 2022 года из добровольцев.

Фильм описывает их борьбу за стратегическую железнодорожную линию во время российских обстрелов в Харьковськой области. Часть материалов снята самими солдатами на GoPro-камеры.

Это уже не первое признание темы Украины на BAFTA. Так, в 2023 году победу в категории "Лучшее освещение новостей" получил репортаж Channel 4 News: Live in Kyiv.

А в 2024-м украинская певица Юлия Санина и актриса Анна Ваддингем были отмечены за ведение "Евровидения-2023".

Что известно о BAFTA TV Awards

Премию BAFTA TV Awards, которая является британским аналогом "Эмми", ежегодно вручает Британская академия кино и телеискусства за достижения в сфере телевидения.

Церемонию 2025 года провел актер Алан Камминг. Именно он объявил и лауреата Специальной награды - ведущую Кирсти Варк, которую отметили за выдающийся вклад в развитие журналистики и телевидения.