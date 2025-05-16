Олена Зеленська зізналася, що допомагає їй боротися зі стресом під час війни

Річ у тім, що в шкільні роки вона захоплювалася музикою, зокрема, грою на фортепіано. Під час повномасштабного вторгнення РФ перша леді України повернулася до цього заняття, оскільки воно допомагає їй поліпшити ментальне здоров'я і справлятися зі стресом.

"Я згадала, наскільки це допомагає емоційно налаштуватися - я забула, що це таке. Я рада, що я повертаюся", - зазначила Зеленська.

Вона вирішила відновити отримані раніше знання. Річ у тім, що діти Олени та Володимира Зеленських також раніше відвідували музичну школу. Але, як зазначила перша леді, вони "швидко кинули".

"Я намагаюся зараз відновити (знання - ред.), навіть знайшла ноти, які залишилися від того, коли дочка ще грала і син. Вони в мене короткий момент у своєму житті також займалися, але швидко кинули, не так як я", - зазначила вона.

Також вона розповіла, що грає на електричному піаніно в навушниках.

"Я в навушниках граю, щоб ніхто цього не чув. У мене електричне піаніно. Це таке задоволення - ви собі не уявляєте. Ніхто не чує твоїх помилок, ніхто не прислухається", - поділилася перша леді.

Крім того, вона згадала, як займалася музикою в дитинстві. Тоді її головним слухачем була мама.

"Мама завжди любила, коли я грала. Я пам'ятаю, у мене було піаніно навпроти кухні, і мама щось там робила, визирала і дивилася на мене. Мене це дратувало завжди", - зазначила Олена Зеленська.

Олена Зеленська - дружина президента України Володимира Зеленського, перша леді України з 20 травня 2019 року, у минулому - сценарист студії "Квартал 95". Входить до списку 100 найвпливовіших людей 2023 року за версією журналу Time.

Подружжя виховує двох дітей: доньку Олександру і сина Кирила.