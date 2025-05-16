Елена Зеленская призналась, что помогает ей бороться со стрессом во время войны

Дело в том, что в школьные годы она увлекалась музыкой, в частности, игрой на фортепиано. Во время полномасштабного вторжения РФ первая леди Украины вернулась к этому занятию, так как оно помогает ей улучшить ментальное здоровье и справляться со стрессом.

"Я вспомнила, насколько это помогает эмоционально настроиться - я забыла, что это такое. Я рада, что я возвращаюсь", - отметила Зеленская.

Она решила восстановить полученные ранее знания. Дело в том, что дети Елены и Владимира Зеленских также раньше посещали музыкальную школу. Но, как отметила первая леди, они "быстро бросили".

"Я пытаюсь сейчас восстановить (знания - ред.), даже нашла ноты, которые остались от того, когда дочь еще играла и сын. Они у меня кроткий момент в своей жизни также занимались, но быстро бросили, не так как я", - отметила она.

Также она рассказала, что играет на электрическом пианино в наушниках.

"Я в наушниках играю, чтобы никто этого не слышал. У меня электрическое пианино. Это такое удовольствие - вы себе не представляете. Никто не слышит твоих ошибок, никто не прислушивается", - поделилась первая леди.

Кроме того, она вспомнила, как занималась музыкой в детстве. Тогда ее главным слушателем была мама.

"Мама всегда любила, когда я играла. Я помню, у меня было пианино напротив кухни, и мама что-то там делала, выглядывала и смотрела на меня. Меня это раздражало всегда", - отметила Елена Зеленская.

Елена Зеленская - супруга президента Украины Владимира Зеленского, первая леди Украины с 20 мая 2019 года, в прошлом - сценарист студии "Квартал 95". Входит в список 100 самых влиятельных людей 2023 года по версии журнала Time.

Супруги воспитывают двоих детей: дочь Александру и сына Кирилла.