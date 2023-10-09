Олена Зеленська зачарувала новим образом у небесному кольорі (фото)

Образ Зеленської на премії Global Teacher Prize Ukraine

Олена Зеленська не припиняє дивувати публіку своїм неймовірно-гарним смаком в одязі. Звісно, велику вдячність вона виражає своїй команді стилістів. Але вони покладаються на її смак. Тому, більшість костюмів та суконь у гардеробі першої леді в одному стилі.

Перша леді завжди виглядає елегантно, стильно та стримано, оскільки вона має тримати певний образ. І варто визнати, Олена завжди дивує своїми вбраннями для ділових зустрічей та поїздок.

Олена Зеленська в новому образі (фото: facebook.com/olenazelenska.official)

Цього разу Зеленська одягнула брючний костюм небесного кольору, під яким була класична біла футболка. Олена як завжди обрала брюки палаццо і піджак з цікавими застібками - це її особливість.

А доповненням до образу стали бежеві класичні туфлі човники, які в гардеробі пані Олени є незамінними, оскільки це зручна класика. А Також Олена підкреслила свій ніжний образ масивними блискучими сережками.

Олена Зеленська на премії Global Teacher Prize Ukraine (фото: facebook.com/olenazelenska.official)

Що було на премії Global Teacher Prize Ukraine

Дружина президента не просто так завітала на премію для вчителів, вона власноруч нагороджувала переможця в номінації “молодий вчитель” та оголосила його ім’я.

"Вчителі, які не просто навчають дітей, а своєю працею змінюють і освітній процес, і суспільство на краще. Їх відзначають щорічною нагородою Global Teacher Prize Ukraine, на церемонії вручення якої побувала вчора. Мала за честь оголосити переможця в номінації "Молодий вчитель" і від імені всієї країни подякувати педагогам, які попри найскладніші умови продовжують надихати й розвивати наших дітей. А отже, і наше майбутнє", - розповіла перша леді.

Олена Зеленська на премії Global Teacher Prize Ukraine (фото: facebook.com/olenazelenska.official)