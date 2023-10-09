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Елена Зеленская очаровала новым образом в небесном цвете (фото)

Елена Зеленская поразила новым нарядом (фото: facebook.com/olenazelenska.official)
Автор: Юлия Любченко

Зеленская в очередной раз приятно удивила публику своим новым нарядом в нежном небесном цвете, в котором посетила премию Global Teacher Prize Ukraine.

РБК-Украина (проект Styler) опираясь на пост Елены в Faceebok рассказывает, в каком именно наряде первая леди присутствовала на церемонии награждения.

Образ Зеленской на премии Global Teacher Prize Ukraine

Елена Зеленская не перестает удивлять публику своими невероятно хорошим вкусом в одежде. Естественно, огромную благодарность она выражает собственной команде стилистов. Но они полагаются на ее вкус. Поэтому большинство костюмов и платьев в гардеробе первой леди в одном стиле.

Первая леди всегда выглядит элегантно, стильно и сдержанно, поскольку она должна соответствовать определенному образу. И следует признать, Елена всегда удивляет своими нарядами для деловых встреч и поездок.

Елена Зеленская в новом образе (фото: facebook.com/olenazelenska.official)

В этот раз Зеленская надела брючный костюм небесного цвета, под которым была классическая белая футболка. Елена как обычно выбрала брюки палаццо и пиджак с интересными застежками - это ее особенность.

А дополнением к образу стали бежевые классические туфли лодочки, которые в гардеробе Елены незаменимы, поскольку это удобная классика. А также Елена подчеркнула свой нежный образ массивными блестящими серьгами.

Елена Зеленская на премии Global Teacher Prize Ukraine (фото: facebook.com/olenazelenska.official)

Что было на премии Global Teacher Prize Ukraine

Жена президента не просто так посетила премию для учителей, она собственноручно награждала победителя в номинации "молодой учитель" и объявила его имя.

"Учителя, которые не просто учат детей, а своим трудом меняют и образовательный процесс, и общество к лучшему. Их отмечают ежегодной наградой Global Teacher Prize Ukraine, на церемонии вручения которой побывала вчера. Имела честь объявить победителя в номинации "Молодой учитель" и от имени всей страны поблагодарить педагогов, которые, несмотря на самые сложные условия, продолжают вдохновлять и развивать наших детей. А значит, и наше будущее", - рассказала первая леди.

Елена Зеленская на премии Global Teacher Prize Ukraine (фото: facebook.com/olenazelenska.official)

Ранее мы писали о том, что Зеленская тепло обратилась к Кейт Миддлтон.

А также рассказывали о том, что американцы до сих пор в восторге от образа Зеленской.

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Елена Зеленскаявчительтренди