Символічні прикраси і колір стабільності: американці досі в захваті від образу Зеленської

Олена Зеленська кілька днів тому дивувала американців своїми вишуканими вбраннями , які постійно відображають певні сенси, які Україна має передати світові.

РБК-Україна (проект Styler) розібрало ще один образ першої леді, в якому вона завітала до музею у Нью-Йорку, і який досі обговорюють американці в соцмережах.

Зеленська вразила американців

Днями Олена Зеленська разом зі своїм чоловіком Володимиром Зеленським відвідали Генасамблею ООН. Подружжя поїхало на 78-му сесію заради того, щоб підняти важливі питання, які напряму стосуються війни в Україні.

Образи першої леді вражали журналістів та усіх присутніх. А маленькі деталі, що доречно підкреслювали наряди дружини українського президента, дійсно мають важливі меседжі для всього світу.

Олена Зеленська в музеї (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Спочатку Зеленська у костюмі з чернігівської вовни дивувала американців. А під час одного з останніх виходів пані Олена разом зі своєю командою стилістів обрала ще більш цікавий та вишуканий образ.

Так, це також костюм. Та він більш вільний та спокійний, адже його виконано з льону, а також він має ніжно-сірий колір, який на фото навіть можна сплутати з бежевим.

Костюм-трійка українського бренду, він складається з брюк, піджака та жилету на гудзиках. А як відомо, жилети доволі популярні цього сезону.

Олена Зеленська (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

В такому вбранні Зеленська відвідала Метрополітен-музей у Нью-Йорку та на власні очі побачила картину під назвою "Захід над Дніпром". Це картина Архипа Куїнджі - художника, який у 1841 році народився в Маріуполі, де до моменту російського вторгнення існував його музей…

Також дружина президента України завітала й на захід Джилл Байден та встигла поспілкуватися з колегами.

Образ Олени доповнили чорні гостроносі туфлі, що доволі гарно поєднуються з чорними гудзиками на її костюмі.

А також прикраси відомого українського бренду Cos. Перша леді обрала брошку, сережки, підвіску та каблучки для доповнення свого образу та заради того, щоб підкреслити важливий меседж, який вона адресує світові.

Олена Зеленська з Джилл Байден (фото: instagram.com/olenazelenska_official)