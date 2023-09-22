Олена Зеленська vs. Джилл Байден: порівнюємо образи перших леді

Стиль Олени Зеленської

Весь світ вже звик до того, що на кожній діловій зустрічі або ж на своєму виступі Олена Зеленська обов’язково вражає своїм вбранням. І тут справа навіть не у самому одязі, а в його подачі та його сенсах.

Зеленська за останні півтора року жодного разу не одягалась у речі закордонних виробників. Вона свідомо обирає лише українських дизайнерів. І насправді їх багато і кожен хоче не просто пошити-продати, а вкласти душу у свої колекції.

Подружжя Зеленських у білому домі (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Звісно, як перша леді пані Зеленська має бути на рівні та завжди підтримувати свій статус. І виходячи з нарядів Олени так і є. Оскільки її образи завжди елегантні та стримані.

Одяг Зеленської ніколи не був занадто яскравим, загалом стилісти і дизайнери обирають для Олени спокійні кольори, які демонструють її демократичність та вишуканість.

Стиль Джилл Байден

Що ж стосується Джилл Байден, то можна сказати, що перша леді Америки любить більш яскраві образи.

Вона дозволяє собі одягатися так, як бажає її душа, але далеко не завжди. Адже політичні стандарти таки розповсюджуються й на дружину Байдена.

Зеленська і Байден на у білому домі (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Порівняння образів Джилл та Олени

Для останньої зустрічі у білому будинку Зеленська обрала знову ж таки брючний костюм молочного кольору.

Брюки зі стрілками, стриманий закритий піджак і брошка, яка передає важливий меседж.

Порівняння образів Олени та Джилл (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

А от Джилл для цієї зустрічі вирішила одягти більш яскравий образ. Жінка обрала сукню кольору морської хвилі, що додатково прикрашена ґудзиками та комірцем.

Звісно, на фоні молочного брючного костюма, сукня Джилл притягує погляд та виділяє першу леді Америки.

А от на зустрічі у метрополітені-музеї жінки були у схожих образах.

Олена обрала сірий костюм-трійку, а Джилл костюм зі спідницею у кольорі світлої фісташки.

Тож, на зустрічі у межах 78-ї сесії Генасамблеї ООН перші леді України та Америки мали образи приблизно в одному діловому та спокійному стилі.

Олена та Джилл зустрілися в рамках 78-ї сесії Генасамблеї ООН (фото: instagram.com/olenazelenska_official)