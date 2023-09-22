Елена Зеленская vs. Джилл Байден: сравниваем образы первых леди

Первая леди - это лицо каждой страны. Конечно, не в прямом смысле этого слова, но все же. Каждая жена президента представляю страну в мире. Но верный спутник своего мужа.
Поскольку президентское семейство Елены и Владимира Зеленских уже несколько дней находятся в США и Зеленская неоднократно встречалась с первой леди Америки, РБК-Украина (проект Styler) сравнил образы первых леди.
При подготовке материала были использованы источники: Instagram Елены Зеленской, Instagram Джилл Байден.
Весь мир уже привык к тому, что на каждой деловой встрече или на своем выступлении Елена Зеленская обязательно удивляет своим нарядом. И здесь дело даже не в самой одежде, а в ее подаче и ее смыслах.
Зеленская за последние полтора года ни разу не одевалась в вещи зарубежных производителей. Она сознательно выбирает только украинских дизайнеров. И на самом деле их много и каждый хочет не просто сшить-продать, а вложить душу в свои коллекции.
Конечно, как первая леди, Зеленская должна быть на уровне и всегда поддерживать свой статус. Исходя из нарядов Елены так и есть. Поскольку ее образы всегда элегантны и сдержанны.
Одежда Зеленской никогда не была слишком яркой, в общем-то стилисты и дизайнеры выбирают для Елены спокойные цвета, которые демонстрируют ее демократичность и изысканность.
Что же касается Джилл Байден, то можно сказать, что первая леди Америки любит более яркие образы.
Она позволяет себе одеваться так, как хочет ее душа, но далеко не всегда. Ведь политические стандарты распространяются и на жену Байдена.
Для последней встречи в белом доме Зеленская снова выбрала брючный костюм молочного цвета. Брюки со стрелками, сдержанный закрытый пиджак и брошь, которая передает важный месседж.
А вот Джилл для этой встречи решила надеть более яркий образ. Женщина выбрала платье цвета морской волны, дополнительно украшенное пуговицами и воротничком.
Конечно, на фоне молочного брючного костюма, платье Джилл притягивает взгляд и выделяет первую леди Америки.
А вот на встрече в метрополитене-музее женщины были в подобных образах.
Елена выбрала серый костюм-тройку, а Джилл костюм с юбкой в цвете светлой фисташки.
На встрече в рамках 78-й сессии Генассамблеи ООН первые леди Украины и Америки выбрали образы примерно в одном деловом и спокойном стиле.
Ранее мы писали о том, что Зеленский встретился с Байденом .
А также о том, что Зеленская в костюме из черниговской шерсти удивляет американцев .