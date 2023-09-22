Елена Зеленская vs. Джилл Байден: сравниваем образы первых леди

Стиль Елены Зеленской

Весь мир уже привык к тому, что на каждой деловой встрече или на своем выступлении Елена Зеленская обязательно удивляет своим нарядом. И здесь дело даже не в самой одежде, а в ее подаче и ее смыслах.

Зеленская за последние полтора года ни разу не одевалась в вещи зарубежных производителей. Она сознательно выбирает только украинских дизайнеров. И на самом деле их много и каждый хочет не просто сшить-продать, а вложить душу в свои коллекции.

Супруги Зеленские в белом доме (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Конечно, как первая леди, Зеленская должна быть на уровне и всегда поддерживать свой статус. Исходя из нарядов Елены так и есть. Поскольку ее образы всегда элегантны и сдержанны.

Одежда Зеленской никогда не была слишком яркой, в общем-то стилисты и дизайнеры выбирают для Елены спокойные цвета, которые демонстрируют ее демократичность и изысканность.

Стиль Джилл Байден

Что же касается Джилл Байден, то можно сказать, что первая леди Америки любит более яркие образы.

Зеленская и Байден в белом доме (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Она позволяет себе одеваться так, как хочет ее душа, но далеко не всегда. Ведь политические стандарты распространяются и на жену Байдена.

Сравнение образов Джилл и Елены

Для последней встречи в белом доме Зеленская снова выбрала брючный костюм молочного цвета. Брюки со стрелками, сдержанный закрытый пиджак и брошь, которая передает важный месседж.

Сравнение образов Елены и Джилл (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

А вот Джилл для этой встречи решила надеть более яркий образ. Женщина выбрала платье цвета морской волны, дополнительно украшенное пуговицами и воротничком.

Конечно, на фоне молочного брючного костюма, платье Джилл притягивает взгляд и выделяет первую леди Америки.

А вот на встрече в метрополитене-музее женщины были в подобных образах.

Елена и Джилл встретились в рамках 78-й сессии Генассамблеи ООН (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Елена выбрала серый костюм-тройку, а Джилл костюм с юбкой в цвете светлой фисташки.

На встрече в рамках 78-й сессии Генассамблеи ООН первые леди Украины и Америки выбрали образы примерно в одном деловом и спокойном стиле.