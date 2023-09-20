Зеленська у костюмі з чернігівської вовни дивує американців (фото)

Олена Зеленська в черговий раз довела, що її вбрання - це не просто одяг, а певна символіка тих слів, бажань та посилань, які має побачити та зрозуміти весь світ.

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: Instagram Олени Зеленської, Instagram Андре Тана.

РБК-Україна (проект Styler) розібрав новий образ пані Зеленської, що несе в собі певний символізм тих подій, що відбуваються в Україні.

Зеленська не перестає зачаровувати

Як відомо, Зеленська прибула у США, аби взяти активну участь у заходах 78-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН в Нью-Йорку.

У перший день дружина президента України вражала своїм елегантним костюмом у кольорі кемел. Він символізував дружелюбність і відповідав тематиці зустрічі.

А вже наступного дня Олена постала на сесії у ще більш інтригуючому вбранні, оскільки він несе в собі дуже глибокий сенс та сильний підтекст.

Олена Зеленська (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Особливість вбрання Зеленської

Цього разу костюм першої леді виконано з чернігівської вовни, що однією своєю назвою символізує всіма очікувану "бавовну". Але посил зовсім не у назві тканини та її походженні.

Колір костюма Олени - чорний, але він має білу смугу, яка з одного боку переходить на верх та символізує просту, але важливу істину - біла смуга завжди настає після чорної.

Зеленська в костюмі від Андре Тана (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Цього разу дизайнером вбрання для пані Зеленської став відомий модельєр Андре Тан. Він, до речі, на своїй сторінці в Instagram подякував першій леді за вибір українського виробника.

Гарним доповненням нового образу дружини президента, стали класичні чорні туфлі човники, які виглядають дуже лаконічними та стриманими.

Тканина для костюма від ANDRE TAN Аtelier вироблена майстрами з чернігівської вовни (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Мета зустрічі та доречність костюма

Додамо, що на полях Генасамблеї ООН перша леді підняла важливе питання боротьби за майбутнє та торкнулась теми українських дітей у війні.

Олені вдалося особисто звернутися до Генсека ООН.

Також Зеленська мала змогу обговорити питання ментального здоров’я з гендиректором ВООЗ Тедросом Адханомом Гебреєсусом.

Зеленська з гендиректором ВООЗ (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Тож, доречність сьогоднішнього образу Зеленської є дуже влучною, адже чорно-білі кольори завжди символізують впевненість та лінії нашого життя.