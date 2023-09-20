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Зеленська у костюмі з чернігівської вовни дивує американців (фото)

Середа 20 вересня 2023 15:55
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Зеленська у костюмі з чернігівської вовни дивує американців (фото) Зеленська завітла до Генасамлеї ООН у вбранні від Андре Тана (фото: instagram.com/olenazelenska_official)
Автор: Юлія Любченко

Олена Зеленська в черговий раз довела, що її вбрання - це не просто одяг, а певна символіка тих слів, бажань та посилань, які має побачити та зрозуміти весь світ.

РБК-Україна (проект Styler) розібрав новий образ пані Зеленської, що несе в собі певний символізм тих подій, що відбуваються в Україні.

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: Instagram Олени Зеленської, Instagram Андре Тана.

Зеленська не перестає зачаровувати

Як відомо, Зеленська прибула у США, аби взяти активну участь у заходах 78-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН в Нью-Йорку.

У перший день дружина президента України вражала своїм елегантним костюмом у кольорі кемел. Він символізував дружелюбність і відповідав тематиці зустрічі.

А вже наступного дня Олена постала на сесії у ще більш інтригуючому вбранні, оскільки він несе в собі дуже глибокий сенс та сильний підтекст.

Зеленська у костюмі з чернігівської вовни дивує американців (фото)

Олена Зеленська (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Особливість вбрання Зеленської

Цього разу костюм першої леді виконано з чернігівської вовни, що однією своєю назвою символізує всіма очікувану "бавовну". Але посил зовсім не у назві тканини та її походженні.

Колір костюма Олени - чорний, але він має білу смугу, яка з одного боку переходить на верх та символізує просту, але важливу істину - біла смуга завжди настає після чорної.

Зеленська у костюмі з чернігівської вовни дивує американців (фото)

Зеленська в костюмі від Андре Тана (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Цього разу дизайнером вбрання для пані Зеленської став відомий модельєр Андре Тан. Він, до речі, на своїй сторінці в Instagram подякував першій леді за вибір українського виробника.

Гарним доповненням нового образу дружини президента, стали класичні чорні туфлі човники, які виглядають дуже лаконічними та стриманими.

Зеленська у костюмі з чернігівської вовни дивує американців (фото)

Тканина для костюма від ANDRE TAN Аtelier вироблена майстрами з чернігівської вовни (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Мета зустрічі та доречність костюма

Додамо, що на полях Генасамблеї ООН перша леді підняла важливе питання боротьби за майбутнє та торкнулась теми українських дітей у війні.

Олені вдалося особисто звернутися до Генсека ООН.

Також Зеленська мала змогу обговорити питання ментального здоров’я з гендиректором ВООЗ Тедросом Адханомом Гебреєсусом.

Зеленська у костюмі з чернігівської вовни дивує американців (фото)

Зеленська з гендиректором ВООЗ (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Тож, доречність сьогоднішнього образу Зеленської є дуже влучною, адже чорно-білі кольори завжди символізують впевненість та лінії нашого життя.

Нагадаємо, не так давно Зеленська взяла участь у Саміті леді та джентельменів у Києві.

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Володимир Зеленський ООН Сполучені Штати Америки Олена Зеленська