Олена Зеленська сказала, де купуватиме подарунки на Різдво для дітей та чоловіка: "Складне завдання"

Перша леді розповіла, де купуватиме подарунки близьким на Різдво

Під час розмови з британською журналісткою Лорі Кунсберг Олена привідкрила завісу святкування Різдва в президентській родині.

Вона зізналась, що зараз не може собі дозволити вийти у крамницю і купити там подарунки. Однак є ще інтернет-магазини, де вона вже активно їх шукає.

Також дружина глави держави поділилась, що, на жаль, вони із чоловіком не знають, як вручити один одному подарунки.

Олена і Володимир Зеленські (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

"Я не впевнена, що ми зможемо втілити все, що ми звикли робити на Різдво. Одна традиція сто відсотків буде втілена - це дарувати подарунки одне одному і, авжеж, дітям. Для нас це зараз складне завдання. Тому що, як я вже казала, я майже не можу кудись вийти, в крамницю в тому числі", - зізналась перша леді.

Олена Зеленська (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

"Але, на щастя, є інтернет-магазини, і тому я, чесно кажучи, дуже велику частину часу зараз проводжу, скролячи стрічку й видивляючись, що я можу придбати як подарунки. Подарунки обов’язково будуть, але яким чином ми їх одне одному подаруємо я, на жаль, зараз не можу сказати", - додала пані Зеленська.