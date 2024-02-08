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Олена Зеленська показала, як носити класичний костюм з цікавою формою брюк (фото)

Олена Зеленська (фото: facebook.com/olenazelenska.official)
Автор: Юлія Любченко

Олена Зеленська продовжує проводити ділові та важливі зустрічі й при цьому вражати своїми вбраннями. Цього разу вже у Києві.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-канал першої леді.

Олена Зеленська показала новий цікавий образ 

Пані Зеленська зустрілась міністеркою охорони здоров’я Данії Софі Леде та керівницею лікарні ім. Марії Єлизавети в Копенгагені Мерете Ланге. 

"Разом відвідали Київську обласну дитячу лікарню в Боярці - вона є медичною "посестрою" данської лікарні. Познайомила гостей із роботою "Школи супергероїв", яка діє при нашому медичному закладі", - розповідає Олена. 

Лікарня, де допомагають не лише дітям, а й майбутнім мамам і навіть цілим родинам, де діє справжня комплексна підтримка дитинства й батьківства одночасно. 

Україна саме готувалася запровадити міжнародне медичне партнерство між нашими та іноземними медзакладами й це чудова можливість покращити умови лікування.

Олена Зеленська у новому образі (фото: t.me/FirstLadyOfUkraine)

Для цієї події Зеленська обрала стриманий образ в сірих відтінках. Перша леді одягла класичний костюм, який складається з піджака та брюк цікавого крою, вони ніби нагадують палаццо, проте мають нехарактерні стрілки спереду, що надає цілісному образу жіночності та елегантності. 

Також під низ Олена одягла сіру водолазку з горловиною, яка є трохи світлішою за костюм, проте гарно поєднується з ним. Цікавою деталлю стала хустка, яку пані Зеленська помістила у кишеню на піджаку. 

Свій образ дружина президента доповнила масивними сережками, які помітні здалеку, а також чорним закритим взуттям на підборах.А також перша леді, як і гості лікарні, одягла захисну маску на обличчя. 

Цілком лук Олени є достатньо жіночним та діловим, що й демонструє серйозність зустрічі.

Олена Зеленська у новому образі (фото: t.me/FirstLadyOfUkraine)

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Олена Зеленськалікарні