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Елена Зеленская показала, как носить классический костюм с интересной формой брюк (фото)

Елена Зеленская (фото: facebook.com/olenazelenska.official)
Автор: Юлия Любченко

Елена Зеленская продолжает проводить деловые и важные встречи и при этом поражать своими нарядами. В этот раз уже в Киеве.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram -канал первой леди.

Елена Зеленская показала новый интересный образ

Зеленская встретилась министеркой здравоохранения Дании Софи Леде и руководительницей больницы им. Марии Елизаветы в Копенгагене Мерете Ланге.

"Вместе посетили Киевскую областную детскую больницу в Боярке - она является медицинской "посестрой" датской больницы. Познакомила гостей с работой "Школы супергероев", которая действует при нашем медицинском учреждении", - рассказывает Елена.

Больница, где помогают не только детям, но и будущим мамам и даже целым семьям, где действует комплексная поддержка детства и отцовства одновременно.

Украина как раз готовилась ввести международное медицинское партнерство между нашими и иностранными медучреждениями и это отличная возможность улучшить условия лечения.

Елена Зеленская в новом образе (фото: t.me/FirstLadyOfUkraine)

Для этого события Зеленская выбрала сдержанный образ в серых оттенках. Первая леди надела классический костюм, состоящий из пиджака и брюк интересного кроя, они как напоминают палаццо, однако имеют нехарактерные стрелки спереди, что придает целостному образу женственности и элегантности.

Также под низ Елена одела серую водолазку с горловиной, которая немного светлее костюма, однако хорошо сочетается с ним. Интересной деталью стал платок, который Зеленская поместила в карман на пиджаке.

Свой образ супруга президента дополнила массивными серьгами, которые заметны издалека, а также черной закрытой обувью на каблуке. А также первая леди, как и гости больницы, надела защитную маску на лицо.

Вполне лук Елены достаточно женственный и деловой, что и демонстрирует серьезность встречи.

Елена Зеленская в новом образе (фото: t.me/FirstLadyOfUkraine)

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Елена Зеленскаялікарні