Елена Зеленская показала, как носить классический костюм с интересной формой брюк (фото)

Елена Зеленская продолжает проводить деловые и важные встречи и при этом поражать своими нарядами. В этот раз уже в Киеве.
Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram -канал первой леди.
Зеленская встретилась министеркой здравоохранения Дании Софи Леде и руководительницей больницы им. Марии Елизаветы в Копенгагене Мерете Ланге.
"Вместе посетили Киевскую областную детскую больницу в Боярке - она является медицинской "посестрой" датской больницы. Познакомила гостей с работой "Школы супергероев", которая действует при нашем медицинском учреждении", - рассказывает Елена.
Больница, где помогают не только детям, но и будущим мамам и даже целым семьям, где действует комплексная поддержка детства и отцовства одновременно.
Украина как раз готовилась ввести международное медицинское партнерство между нашими и иностранными медучреждениями и это отличная возможность улучшить условия лечения.
Елена Зеленская в новом образе (фото: t.me/FirstLadyOfUkraine)
Для этого события Зеленская выбрала сдержанный образ в серых оттенках. Первая леди надела классический костюм, состоящий из пиджака и брюк интересного кроя, они как напоминают палаццо, однако имеют нехарактерные стрелки спереди, что придает целостному образу женственности и элегантности.
Также под низ Елена одела серую водолазку с горловиной, которая немного светлее костюма, однако хорошо сочетается с ним. Интересной деталью стал платок, который Зеленская поместила в карман на пиджаке.
Свой образ супруга президента дополнила массивными серьгами, которые заметны издалека, а также черной закрытой обувью на каблуке. А также первая леди, как и гости больницы, надела защитную маску на лицо.
Вполне лук Елены достаточно женственный и деловой, что и демонстрирует серьезность встречи.
Елена Зеленская в новом образе (фото: t.me/FirstLadyOfUkraine)
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