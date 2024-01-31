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Олена Зеленська підкорила президента Латвії ніжним образом (фото)

Середа 31 січня 2024 20:01
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Олена Зеленська підкорила президента Латвії ніжним образом (фото) Олена Зеленська (фото: facebook.com/olenazelenska.official)
Автор: Юлія Любченко

Олена Зеленська вміє дивувати своїми образами і доводила це вже неодноразово. Але останній лук першої леді підкорює своєю ніжністю.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-канал першої леді.

Яким образом Олена Зеленська підкорила президента Латвії

Пані Олена завітала до Латвії з важливою місією та вже встигла зустрітися з важливими постатями країни і вразити своїм новим вбранням, яке передає ніжність та спокій, хоча тема зустрічей дуже щемлива.

"Розпочала робочу поїздку до Латвії. Основна мета мого візиту - участь у міжнародній конференції "Війна Росії проти дітей", що відбудеться завтра. Сьогодні ж уже мала дві зустрічі: із Президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом і Прем’єр-міністеркою Евікою Сілінею", - розповідає Олена.

Для цих двох зустрічей Зеленська вибрала брючний костюм бежевого кольору, який складається з брюк палаццо, вільного крою та класичного двобортного піджака такого ж кольору.

Олена Зеленська підкорила президента Латвії ніжним образом (фото)Олена Зеленська підкорила президента Латвії ніжним образом (фото)Олена Зеленська підкорила президента Латвії ніжним образом (фото)Олена Зеленська підкорила президента Латвії ніжним образом (фото)Олена Зеленська підкорила президента Латвії ніжним образом (фото)Олена Зеленська підкорила президента Латвії ніжним образом (фото)Олена Зеленська підкорила президента Латвії ніжним образом (фото)Олена Зеленська підкорила президента Латвії ніжним образом (фото)

Олена Зеленська у новому образі (фото: t.me/FirstLadyOfUkraine)

Свій образ Олена доповнила туфлями човниками гірчичного кольору, що додають образу більш ділового стилю та сережками у формі шару, які видніються крізь укладку дружини президента.

Попри всю ніжність образу візит першої леді дійсно є дуже серйозним, адже зачіпає тему дітей під час війни.

"Сьогодні свій візит до Латвії розпочала із зустрічі та подяки пану Президенту за колосальний внесок у протидію російському вторгненню. За гуманітарну допомогу та прихисток для понад 58 тисяч наших громадян, повноцінне навчання для понад тисячі учнів і студентів у закладах країни, реабілітацію та лікування понад 270 наших воїнів та участь у відбудові понівеченої росіянами Чернігівщини: латвійськими силами там вдалося встановити 12 модульних будинків, купити дизельні генератори, реконструювати 5 освітніх та медичних закладів", - поділилась пані Зеленська своїми планами.

Олена Зеленська підкорила президента Латвії ніжним образом (фото)Олена Зеленська підкорила президента Латвії ніжним образом (фото)Олена Зеленська підкорила президента Латвії ніжним образом (фото)Олена Зеленська підкорила президента Латвії ніжним образом (фото)Олена Зеленська підкорила президента Латвії ніжним образом (фото)Олена Зеленська підкорила президента Латвії ніжним образом (фото)Олена Зеленська підкорила президента Латвії ніжним образом (фото)Олена Зеленська підкорила президента Латвії ніжним образом (фото)

Олена Зеленська у новому образі (фото: t.me/FirstLadyOfUkraine)

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