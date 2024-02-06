Чекала на пропозицію 8 років. Цікаві факти про Олену Зеленську, які вас здивують

Олена Зеленська - перша леді України і дружина Володимира Зеленська, яка до президентства чоловіка трималась подалі від популярності.

Під час підготовки матеріалу були використані такі джерела: інтерв'ю Зеленської, Вікіпедія та соціальні мережі першої леді.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало маловідомі та цікаві факти з життя пані Зеленської і залюбки ділиться ними з вами.

Зустріла кохання всього життя у школі

Олена вчилась в одній гімназії разом з Володимиром Зеленським, щоправда, у різних класах. Але вже тоді нинішній президент був закоханий у неї, а сама ж Олена не помічала хлопця, проте знала, що якщо сміється велика компанія, там обов’язково є Володимир.

Ніколи не працювала за фахом

Зеленська з відзнакою закінчила Криворізький технічний університет, будівельний факультет. Але після отримання диплома магістра за фахом архітектора, вона практично жодного дня не попрацювала за фахом.

Цікаві факти про Олену Зеленську (фото: t.me/FirstLadyOfUkraine)

Писала сценарії для "Вечірнього кварталу"

Олена понад 15 років працювала сценаристом у "Студії Квартал 95" є, і була єдиною жінкою, яка писала жарти для шоу «Вечірній квартал».

Її хрещена мати Олена Кравець

Хрещення за православним обрядом майбутня перша леді прийняла вже у дорослому віці, а її хрещеною матір'ю стала подруга і колега, а також "квартальна дружина" Зеленського - Олена Кравець.

Цікаві факти про Олену Зеленську (фото: t.me/FirstLadyOfUkraine)

Чекала на пропозицію 8 років

Пані Олена дійсно довго чекала, поки Володимир запропонує їй руку і серце, адже він боявся, що після весілля одразу підуть діти, а це не входило у найближчі плани пари.

Полюбляє оригінальні прикраси

За весь час повномасштабного вторгнення, Олена продемонструвала свою любов до брошок, каблучок, сережок та інших аксесуарів, які допомагають їй передавати важливі меседжі світу. До того ж дружина президента обирає лише українські бренди.

Любить домашніх тварин

У президентській сім'ї є дві собаки, біла швейцарська вівчарка Нора і чорний цвергшнауцер Петя, папуга, рибки й морська свинка.

Цікаві факти про Олену Зеленську (фото: t.me/FirstLadyOfUkraine)