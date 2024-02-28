Олена Зеленська показала, як поєднати трендову сорочку у клітинку з класичним костюмом (фото)

Про те, як перша леді поєднала сорочку у клітинку з класичним костюмом, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram -канал пані Зеленської.

Олена Зеленська показала трендове поєднання речей

Олена любить класичні речі, які можуть показати серйозність та елегантність її намірів та посади, оскільки їй потрібно справляти правильне враження на широкий дипломатичний світ.

Зазвичай, Олена вибирає однотонні речі, але іноді дивує й одягом з принтами. Так, наприклад, на крайній зустрічі з секретарем закордонних справ Великої Британії Девідом Камероном.

"Сьогодні, розпочавши візит до Великої Британії, подякувала лордові Камерону за послідовну підтримку України", - пише Зеленська.

Олена Зеленська показала трендове поєднання речей (фото: t.me/FirstLadyOfUkraine)

Для цієї важливої зустрічі перша леді вибрала трендову сорочку у клітинку, яка доповнюється бантом на зав’язках, що також є трендом. А також одягнула чорний класичний костюм, що складається з брюк палаццо та піджака.

Свій образ Олена доповнила своїми улюбленими туфлями човниками та доволі масивними сережками, які видно здалеку.

Пані Зеленська показала фотографії з цієї зустрічі, на яких і вона і Девід виглядають дуже задоволені, а це означає, що все пройшло добре.

"Сподіваємося, що Сполучене Королівство й надалі відіграватиме провідну роль у посиленні міжнародної проукраїнської коаліції та допомагатиме нам зміцнювати нашу безпеку і стійкість перед лицем російської загрози. Бо оборона України - це оборона всього демократичного світу та його цінностей", - підсумувала перша леді.

Олена Зеленська показала трендове поєднання речей (фото: t.me/FirstLadyOfUkraine)