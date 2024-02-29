Елена Зеленская показала, как прошла встреча с королевой Камиллой (фото)
Елена Зеленская находится в Великобритании с деловым визитом и уже успела встретиться с королевой Камиллой.
Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал первой леди.
Елена Зеленская встретилась с королевой Камиллой
Первая леди Украины имела честь встретиться с королевой Камиллой в Кларенс хаузи. Жена короля Чарльза III с улыбкой и теплом встретила Зеленскую. Судя по фотографиям женщины очень содержательно и приятно пообщались и решили все важные вопросы, непосредственно касающиеся будущего Украины.
"Малая честь сегодня встретиться с Королевой Камиллой. Благодарна королевской семье за теплый, как всегда, прием и за последовательную поддержку Украины в борьбе за свою свободу", - говорит Елена.
Для официального визита Первая леди Украины выбрала стильный твидовый пиджак белого цвета от известного украинского бренда Litkovska.
Елена Зеленская встретилась с королевой Камиллой (фото: https://t.me/FirstLadyOfUkraine)
А также Елена скомбинировала этот жакет с черными классическими брюками широкого кроя и туфлями челноками черного цвета. А вот под жакет жена президента надела белоснежную рубашку.
Королева выбрала для встречи с первой леди Украины темно-синее платье длиной меди с черной вышивкой в зоне декольте и дополнила образ черными туфлями, брошью и колготками.
"Поблагодарила королевскую семью и все Соединенное Королевство за последовательную поддержку Украины, за убежище 200 тысяч украинских беженцев и регулярные встречи с ними (Король и Королева не раз посещали Украинский центр в Лондоне) Уверена, наши народы имеют общие ценности: жизнь, свободу, демократию. Продолжаем отстаивать их вместе", - подытожила Зеленская.
Елена Зеленская встретилась с королевой Камиллой (фото: https://t.me/FirstLadyOfUkraine)
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