Олена Зеленська у ніжному вбранні привітала українців з Різдвом

Олена Зеленська на правах першої леді щороку вітає українців із світлим та магічним святом Різдва.
Про те, якими словами та у якому вбранні дружина президента привітала українців цього року, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на ефір спеціального проекту 1+1 "У Різдво ти не один".
Перша леді України звикла бути в центрі уваги та приємно дивувати своїми ніжними та стриманими образами. Різдво - це особливий випадок, що потребує більш ретельної підготовки. Саме тому й образ Олени є особливим.
Дружина пана Зеленського обрала дуже символічний образ, що передає дух українських традицій. Олена одягла білу вишиванку з цікавим комірцем та широкими рукавами. На ній вишито тризуб, квіточки та янгола.
Також Зеленська одягла чорну класичну спідницю довжиною міді й доповнила свій образ чорними туфлями човниками, які обирає дуже часто.
Волосся Олени було акуратно вкладене у голлівудські хвилі, що додає повному образу шарму та святкової атмосфери. І зверху всього свого лука, перша леді одягнула ніжно-блакитне пальто.
Олена Зеленська вітає з Різдвом (фото: скриншоти)
"Дорогі друзі, маленькі й дорослі, батьки та діти, в часи коли темно, дуже хочеться світла, у часи, коли холодно, хочеться тепла.Але саме в такі часи, це світло й тепло - ми з вами! Ми можемо дати його одне одному і всім, хто цього потребує", - звернулась до українців Олена.
"Вся наша країна сьогодні - це різдвяні вогники наших душ, наших вчинків, нашої допомоги та небайдужості. І тому наша країна сяє серед будь-якої темряви. І в наших серцях тепло серед будь-якого холоду. З Різдвом, дорогі українці. Тепла, світла, вам і вашим родинам", - завершила своє привітання пані Зеленська.
Також Олена зазначила, що це перше Різдво, яке ми святкуємо разом зі світом.І хоч би де ми були в цей час: на передовій, далеко від дому чи від близьких - нас єднає цей день, єднає свято. Єднають надія, віра та спільнодія.
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