Олена Тополя залишилась у боргах через зраду політикині: хто і як підставив співачку

У 2010 році Олена взяла участь у міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення", яке проходило в норвезькому місті Осло.

Зі слів зірки, участь у конкурсі коштувала їй цілих 450 тисяч доларів. Оскільки таких грошей в артистки не було, їй довелося взяти позики.

Втім, вона не переживала, оскільки Ганна Герман, на той час заступниця голови Адміністрації президента, запевнила її, що витрати покриють. Проте, як виявилося, це була лише порожня обіцянка. Ганна Герман (фото: Вікіпедія)

"У моєму випадку участь у “Євробаченні” коштувала 450 тисяч доларів. Ми мали публічну обіцянку від Ганни Герман (на той час заступниця голови Адміністрації президента - прим. ред.) повернути всі витрати. Але коли я приїхала з конкурсу, вона мені подарувала картину, роздруковану на принтері, сказала “дякую“ і попрощалася", - зізналась співачка.

Зрештою, Тополя та її команда змушені були самостійно виплатити всі позики. Процес погашення боргів тривав кілька років, але компанія все ж таки пробачила артистці майже половину суми. Олена Тополя (фото: instagram.com/alyoshasinger)

"Ми розплачувалися з боргами декілька років поспіль, і майже половину нам пробачили. Скажімо так, заплющили очі. Це була велика компанія, вони змогли це собі дозволити”, - додала знаменитість.

Нагадаємо, на “Євробаченні” у 2010-му році тоді ще співачка Alyosha представляла Україну з піснею "Sweet People". Посіла вона десяте місце.