Елена Тополя рассказала, как участие в "Евровидении" превратило ее в должницу: политик подставила

В 2010 году Елена приняла участие в международном песенном конкурсе "Евровидение", которое проходило в норвежском городе Осло.

По словам звезды, участие в конкурсе стоило ей целых 450 тысяч долларов. Поскольку таких денег у артистки не было, ей пришлось взять займы.

Впрочем, она не переживала, поскольку Анна Герман, в то время заместитель главы Администрации президента, заверила ее, что расходы покроют. Однако, как оказалось, это было лишь пустое обещание. Анна Герман (фото: Википедия)

"В моем случае участие в "Евровидении" стоило 450 тысяч долларов. Мы имели публичное обещание от Анны Герман (в то время заместитель главы Администрации президента - прим. ред.) вернуть все расходы. Но когда я приехала с конкурса, она мне подарила картину, распечатанную на принтере, сказала "спасибо" и попрощалась", - призналась певица.

В конце концов, Тополя и ее команда вынуждены были самостоятельно выплатить все займы. Процесс погашения долгов длился несколько лет, но компания все же простила артистке почти половину суммы. Елена Тополя (фото: instagram.com/alyoshasinger)

"Мы расплачивались с долгами несколько лет подряд, и почти половину нам простили. Скажем так, закрыли глаза. Это была большая компания, они смогли это себе позволить", - добавила знаменитость.

Напомним, на "Евровидении" в 2010-м году тогда еще певица Alyosha представляла Украину с песней "Sweet People". Заняла она десятое место.