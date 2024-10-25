ua en ru
Пт, 25 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Олена Тополя "оживила" вірш Лесі Українки у новій пісні: що з цього вийшло

П'ятниця 25 жовтня 2024 14:11
UA EN RU
Олена Тополя "оживила" вірш Лесі Українки у новій пісні: що з цього вийшло Олена Тополя (фото: instagram.com/alyoshasinger)
Автор: Поліна Іваненко

Співачка Олена Тополя, яка раніше виступала під псевдонімом Alyosha, представила новий трек. Зірка створила музичний твір на вірш Лесі Українки.

Як звучить нова пісня та що про цю прем'єру каже сама Тополя, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Свою нову роботу співачка присвятила класичній українській літературі. Вона виконала твір на вірш Лесі Українки "Як дитиною, бувало…", в якому відчувається глибокий зв'язок з дитинством артистки.

"Цей вірш дуже нагадує мене в дитинстві. Він прямо як рідненький ліг на серце. Я щаслива, що мала змогу виконати таку пісню на такий прекрасний вірш, і що саме мені випала ця можливість. Я сподіваюся, що твір житиме довго і надихатиме молодь вивчати наших поетів, письменників і героїв, знаних у світі", - зізналася Олена.

"Вірш Лесі Українки відображає непохитну силу її особистості та духу. Вона з дитинства зробила вибір писати українською, ставши символом волелюбності та національної самосвідомості. Вона не лише Українка за псевдонімом, але й за станом душі, залишивши нам приклад сильної волі, сміливих думок і незламного духу", - додала вона.

Цікаво, що до роботи над піснею було залучено мультижанрового музиканта NeuroBandura, який за допомогою штучного інтелекту написав музику до цього твору.

Його унікальний підхід до поєднання різних музичних стилів додає глибини та сучасного звучання класичному поетичному тексту.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що "Холостяк" Терен несподівано став тренером "команди невдах".

Окрім цього, нещодавно Тарас Тополя розповів про суворі методи виховання дітей.

Читайте РБК-Україна в Google News
Музика Зірки шоу-бізнесу Зірки
NEWS
Сили оборони уразили "Бук-М3" та знищили "Бук-М2" в Луганській області, - Генштаб
Сили оборони уразили "Бук-М3" та знищили "Бук-М2" в Луганській області, - Генштаб