Олена Тополя вперше розповіла про "пластику" грудей: у чому була справжня причина

Наталія Тур у розмові з Тополею зазначила, що її груди виглядають досить красивими та підтягнутими. І це попри те, що вона є багатодітною мамою.

На запитання журналістки, чи робила артистка якісь пластичні операції, Олена Тополя чесно відповіла, що так. Однак робила їх вона не через естетичні міркування.

"У мене були досить давно певні пухлини - я їх прибрала. І прибрала зайве, що мені не потрібно було. Я тепер щаслива і вільна від постійних біопсій", - відповіла вона.

Співачка підкреслила, що першопричиною "пластики" були певні проблеми зі здоров'ям.

"Через стан здоров'я. І плюс підкориговано естетично. Оскільки все було порізано", - зазначила вона.

На запитання, чи були це доброякісні, чи злоякісні пухлини, Тополя прямо не відповіла.

"Це була історія, яка тягнулася ще з 2007 року. І воно ставало гіршим певною мірою. Я розуміла, що можна і далі стежити за цим, але постійно. Мене це обтяжувало. Бо ці думки постійні, і при постійних гормональних сплесках це відчувалося. Я хотіла цього позбутися", - підсумувала вона.

Нагадаємо, Олена Тополя - українська співачка, композиторка та авторка пісень.

У 2010 році представляла Україну на 55-му конкурсі "Євробачення" в Осло, де посіла 10-те місце.

Заміжня за лідером гурту "Антитіла" Тарасом Тополею. Вони узаконили свої стосунки у 2013 році. Того ж року в них народився первісток Роман, 2015-го - син Марк, 2020-го - донька Марія.