Елена Тополя впервые рассказала про "пластику" груди: в чем была настоящая причина

Наталия Тур в разговоре с Тополей отметила, что ее грудь выглядит достаточно красивой и подтянутой. И это несмотря на то, что она является многодетной мамой.

На вопрос журналистки, делала ли артистка какие-либо пластические операции, Елена Тополя честно ответила, что да. Однако делала их она не из-за эстетических причин.

"У меня были достаточно давно определенные опухоли - я их убрала. И убрала лишнее, что мне не нужно было. Я теперь счастлива и свободна от постоянных биопсий", - ответила она.

Певица подчеркнула, что первопричиной "пластики" были определенные проблемы со здоровьем.

"Из-за состояния здоровья. И плюс подкорректировано эстетически. Так как все было порезано", - отметила она.

На вопрос, были ли это доброкачественные или злокачественные опухоли, Тополя прямо не ответила.

"Это была история, которая тянулась еще с 2007 года. И оно становилось хуже в определенной степени. Я понимала, что можно и далее следить за этим, но постоянно. Меня это тяготило. Так как эти мысли постоянные, и при постоянных гормональных всплесках это чувствовалось. Я хотела от этого избавиться", - подытожила она.

Напомним, Елена Тополя - украинская певица, композитор и автор песен.

В 2010 году представляла Украину на 55-м конкурсе "Евровидение" в Осло, где заняла 10-е место.

Замужем за лидером группы "Антитіла" Тарасом Тополей. Они узаконили свои отношения в 2013 году. В том же году у них родился первенец Роман, в 2015-м - сын Марк, в 2020-м - дочь Мария.