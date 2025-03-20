Олена Мозгова показала рідкісні дитячі фото доньки-красуні від Пономарьова

Як Мозгова привітала доньку

Річ у тім, що сьогодні, 20 березня, дівчина святкує свій день народження. Їй виповнюється 27 років.

"Моє прекрасне сонечко, моя принцеса Євгенія, моя красуня, люблю тебе сильно-сильно, безумовно й абсолютно! Будь щаслива - це найголовніше!" - зворушливо звернулася до доньки Мозгова.

Також вона показала в мережі ролик, змонтований з архівних світлин Євгенії. На фото показано, якою вона була в дитинстві і якою стала зараз. Також можна побачити саму Олену Мозгову в молодості.

Як Пономарьов привітав доньку

Зі свого боку її батько, співак Олександр Пономарьов також опублікував у своєму блозі архівні фото на честь дня народження доньки. На одному з них він тримає Євгенію на руках під час свого концерту.

"У моєї доньки Євгенії сьогодні день народження! Люблю тебе і бажаю тобі Божої опіки, мудрості та любові! Многая літа, донечко!" - написав він.



Олександр Пономарьов із донькою Євгенією (фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr)

Що відомо про стосунки Мозгової та Пономарьова

Олена Мозгова та Олександр Пономарьов почали зустрічатися в середині 1990-х. Зазначимо, що її батько, відомий композитор і співак Микола Мозговий не підтримував вибір доньки, але й не перешкоджав стосункам закоханих.

До цього Мозгова народила доньку Зою від іншого чоловіка, яку Пономарьов виховував як рідну. У 1998 році у пари народилася спільна донька Євгенія.

Через деякий час стало відомо, що в шлюбі не все так добре, оскільки часто виникали скандали та суперечки. Після 10 років спільного життя вони розійшлися.

Співак в одному з інтерв'ю заявив, що причиною їхнього розставання стали зради колишньої дружини. А Олена Мозгова зі свого боку в інтерв'ю Наталії Влащенко розповіла, що всі її стосунки якоюсь мірою були аб'юзивними, зокрема і з Пономарьовим. Зараз вона не спілкується з колишнім чоловіком.

Нещодавно стало відомо, що Пономарьов одружився втретє. Однак хто саме є його обраницею, ні він, ні його оточення не розкриває.



Олександр Пономарьов (фото: instagram.com/ponomaryovoleksand)

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