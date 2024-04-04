UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Олена Кравець вперше за 3 роки розповіла про зустріч з першою леді

Олена Кравець зустрілась з Оленою Зеленською (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Любченко

Олена Кравець вперше за 3 роки зустрілась з Оленою Зеленською, і ця зустріч не була запланованою.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на шоу "ТУР зірками" у YouTube.

Олена Кравець зустрілась з Оленою Зеленською 

У студії "Квартал 95" Кравець завжди була єдиною жінкою, і вона ж завжди грала дружину Володимира Зеленського. А от у реальному житті Олена мала дружні стосунки з теперішньою першою леді. І родини Кравець та Зеленських не лише друзі, а ще і є хрещеними дітей одне одного. 

Але після того, як Володимир Зеленський став президентом України, а особливо з приходом війни, подружжя президента відсторонилось від усіх, адже просто не вистачає часу. Це стосується й пані Зеленської, яка вже забула про спокійне життя та зустрічі з друзями.

Скриншот

Так, у бесіді для проєкту "ТУР Зірками" Олена зізналася, що нещодавно вона вперше за три роки зустрілась з першою леді, яка була її подругою до повномасштабного вторгнення.

Як виявилось, зустріч була випадковим збігом обставин, адже вони перетнулися під час запису подкасту в рамках проєкту "Ти як?".

"Нещодавно випала така нагода, після трьох років, як ми не спілкувалися. Випадково перетнулися. Моя донька Маша була ведучою подкасту в рамках програми "Ти як?". Однією з героїнь була Олена Зеленська. Я прийшла, ми швидко обійнялися, обмінялися кількома словами про те, як діти, і все", - розповідає Кравець.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДружбаОлена КравецьОлена Зеленська