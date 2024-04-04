Олена Кравець вперше за 3 роки розповіла про зустріч з першою леді

Олена Кравець зустрілась з Оленою Зеленською

У студії "Квартал 95" Кравець завжди була єдиною жінкою, і вона ж завжди грала дружину Володимира Зеленського. А от у реальному житті Олена мала дружні стосунки з теперішньою першою леді. І родини Кравець та Зеленських не лише друзі, а ще і є хрещеними дітей одне одного.

Але після того, як Володимир Зеленський став президентом України, а особливо з приходом війни, подружжя президента відсторонилось від усіх, адже просто не вистачає часу. Це стосується й пані Зеленської, яка вже забула про спокійне життя та зустрічі з друзями.

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Так, у бесіді для проєкту "ТУР Зірками" Олена зізналася, що нещодавно вона вперше за три роки зустрілась з першою леді, яка була її подругою до повномасштабного вторгнення.

Як виявилось, зустріч була випадковим збігом обставин, адже вони перетнулися під час запису подкасту в рамках проєкту "Ти як?".

"Нещодавно випала така нагода, після трьох років, як ми не спілкувалися. Випадково перетнулися. Моя донька Маша була ведучою подкасту в рамках програми "Ти як?". Однією з героїнь була Олена Зеленська. Я прийшла, ми швидко обійнялися, обмінялися кількома словами про те, як діти, і все", - розповідає Кравець.