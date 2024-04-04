Елена Кравец впервые за 3 года рассказала о встрече с первой леди

Елена Кравец встретилась с Еленой Зеленской

В студии "Квартал 95" Кравец всегда была единственной женщиной, и она всегда играла жену Владимира Зеленского. А вот в реальной жизни Елена имела дружеские отношения с нынешней первой леди. И семьи Кравец и Зеленских не только друзья, но и являются крестными детей друг друга.

Но после того, как Владимир Зеленский стал президентом Украины, а особенно с приходом войны, презедентское семейство отстранились от всех, ведь просто не хватает времени. Это касается и госпожи Зеленской, которая уже забыла о спокойной жизни и встречах с друзьями.

Скриншот

Так, в беседе для проекта "ТУР Звездами" Елена призналась, что недавно она впервые за три года встретилась с первой леди, которая была ее подругой до полномасштабного вторжения.

Как оказалось, встреча была случайным стечением обстоятельств, ведь они пересеклись при записи подкаста в рамках проекта "Ты как?".

"Недавно представился такой случай, после трех лет, как мы не общались. Случайно пересеклись. Моя дочь Маша была ведущей подкаста в рамках программы "Ты как?". Одной из героинь была Елена Зеленская. Я пришла, мы быстро обнялись, обменялись несколькими словами о том, как дети, и все", - рассказывает Кравец.