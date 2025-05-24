Олексія Суханова охрестили "іноагентом" в РФ: його реакція розриває мережу

Телеведучий Олексій Суханов дізнався новину, яка змусила його ще більше пишатися своїм українським громадянством. Мін'юст РФ вніс зірку ТБ до списку так званих іноземних агентів.

Про блискавичну реакцію ведучого на такий "почесний статус" розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на його Instagram .

Суханов, який перебрався до України ще у 2014 році й тоді ж засудив російське вторгнення, вкотре продемонстрував свою непохитну позицію.

Про "нове" звання він дізнався від подруги, яка поспішила його привітати. Реакція ведучого була миттєвою та непохитною, адже в цю ніч, коли він поширив новину, росіяни вкотре масовано обстрілювали Україну.

"Ніколи б про це не дізнався, якби мене не почали вітати. Виявилося, що "мін'юст рф вніс до списку іноагентів українського журналіста Суханова", - написав він.

Суханов відреагував на статус "іноагента" у РФ (скриншот)

"Спасибі! Насрати!" - відреагувала на цю новину моя подруга і вона мала рацію! Розумний зрозуміє, а решта - за російським кораблем, адже паспорт у мене один - паспорт України", - наголосив він.

До того ж Олексій підсилив свій допис, опублікувавши фото медалі з написом "іноагент".

"Дякую... Плювати!" - лаконічно підписав кадр він.

Суханов став "іноагентом" у РФ (фото: instagram.com/suhanov.official)

В окремій Stories він також вкотре нагадав, як ставиться до країни-агресорки.

Олексій Суханов про ставлення до РФ (скриншот)

Як відреагували в мережі

Фоловери не змогли пройти повз такої новини та жартівливо засипали Олексія привітаннями.

"Вітаю! Це почесне звання".

"Ви неймовірна людина, яка взяла на себе місію просто неймовірну у наш час, не кожен українець спроможний своє життя так поміняти заради місії служити народу".

"Вітаю вас, тепер ви ще й офіційно гарна людина! Ви один з небагатьох, хто не боїться нікого!"

"Браво! Це гордість".

"Потужне безглуздя".

"Ви найкращий іноагент. Ви показали що таке любити Україну".

"Мій чоловік на початку повномасштабної та окупації писав у ВК, що Херсон - це Україна. І от він - іноагент. Найвищої нагороди досить і чекати".

Що відомо про Олексія Суханова

Телеведучому 51 рік. Він народився 4 січня 1974 року в Іваново, Росія.

У 2014-му звільнився "РЕН ТВ" та покинув країну через незгоду з позицією країни, яка розв'язала війну на українському сході та окупувала Крим.

У 2019 році набув українське громадянство, а у 2022-му показався вже з паспортом.

Прославився як ведучий програм "Говорить Україна" та "Говорить вся країна".

Також Олексій веде власний YouTube-проєкт.

Суханов з українським паспортом (фото: instagram.com/suhanov.official)