Скільки грошей потрібно для комфортного життя в Києві? Олексій Суханов здивував сумою

Відомий телеведучий Олексій Суханов розповів, яка сума йому необхідна для комфортного життя в Києві.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на коментар журналіста блогерці Ангеліні Пичик.

Олексій зізнався, що гроші - це важливий ресурс, але головне, щоб їх було достатньо для комфорту.

Зі слів 51-річного ведучого, завдяки наявності власного житла йому цілком вистачить п'яти тисяч гривень.

"Знаєте, гроші ніколи не бувають зайвими. Але їх потрібно стільки, щоб відчувати себе щасливим. Мені достатньо п'яти тисяч гривень. Звісно, зі своєю квартирою. У 51 рік вже варто мати свою квартиру", - поділився він.

Реакція мережі

Відповідь Олексія Суханова неабияк здивувала користувачів мережі. У коментарях багато хто відзначив його простоту та скромність, зауваживши, що він не має завищених потреб.

Він має на увазі що в нього не великі запити, як в багатьох. Дуже спокійна людина без понтів. Чудовий

Як приємно чути цю приємну людину! Такий вихований, інтелігентний, мудрий чоловік!

Нарешті адекватна людина

Дуже позитивні відповіді. І дійсно, головне, щоб людина почувалася щасливою, бо навіть маючи великі гроші не всі можуть бути щасливими по справжньому

Коротка біографія Олексія Суханова

Олексій Суханов народився в російському місті Іваново. Вищу освіту здобув у Московському державному університеті комерції.

Кар'єру ведучого розпочав на російських телеканалах "Дождь", "ТВ3" та "РЕН ТВ".

У квітні 2012 року Суханов став ведучим ток-шоу "Говорить Україна". У лютому 2014 року він підтримав Революцію Гідності. Після цього, в серпні 2014 року, він виїхав із Росії та покинув "РЕН ТВ". Олексій Суханов (фото: instagram.com/suhanov.official)

Переїхавши до України, журналіст продовжив кар'єру на українському телебаченні. Попри переїзд у 2014 році, українське громадянство він отримав лише у 2019 році.

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