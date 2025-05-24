Алексея Суханова окрестили "иноагентом" в РФ: его реакция разрывает сеть
Телеведущий Алексей Суханов узнал новость, которая заставила его еще больше гордиться своим украинским гражданством. Минюст РФ внес звезду ТВ в список так называемых иностранных агентов.
О молниеносной реакции ведущего на такой "почетный статус" рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на его Instagram.
Суханов, который перебрался в Украину еще в 2014 году и тогда же осудил российское вторжение, в очередной раз продемонстрировал свою непоколебимую позицию.
О "новом" звании он узнал от подруги, которая поспешила его поздравить. Реакция ведущего была мгновенной и непоколебимой, ведь в эту ночь, когда он распространил новость, россияне в очередной раз массированно обстреливали Украину.
"Никогда бы об этом не узнал, если бы меня не начали поздравлять. Оказалось, что "минюст рф внес в список иноагентов украинского журналиста Суханова", - написал он.
Суханов отреагировал на статус "иноагента" в РФ (скриншот)
"Спасибо! Насрать!" - отреагировала на эту новость моя подруга и она была права! Умный поймет, а остальные - за российским кораблем, ведь паспорт у меня один - паспорт Украины", - подчеркнул он.
К тому же Алексей усилил свое сообщение, опубликовав фото медали с надписью "иноагент".
"Спасибо... Плевать!" - лаконично подписал кадр он.
Суханов стал "иноагентом" в РФ (фото: instagram.com/suhanov.official)
В отдельной Stories он также в очередной раз напомнил, как относится к стране-агрессору.
Алексей Суханов об отношении к РФ (скриншот)
Как отреагировали в сети
Фолловеры не смогли пройти мимо такой новости и шутливо засыпали Алексея поздравлениями.
- "Поздравляю! Это почетное звание".
- "Вы невероятный человек, который взял на себя миссию просто невероятную в наше время, не каждый украинец способен свою жизнь так поменять ради миссии служить народу".
- "Поздравляю вас, теперь вы еще и официально хороший человек! Вы один из немногих, кто не боится никого!"
- "Браво! Это гордость".
- "Мощная нелепость".
- "Вы лучший иноагент. Вы показали что такое любить Украину".
- "Мой муж в начале полномасштабной и оккупации писал в ВК, что Херсон - это Украина. И вот он - иноагент. Высшей награды достаточно и ждать".
Что известно об Алексее Суханове
Телеведущему 51 год. Он родился 4 января 1974 года в Иваново, Россия.
В 2014-м уволился с "РЕН ТВ" и покинул страну из-за несогласия с позицией страны, которая развязала войну на украинском востоке и оккупировала Крым.
В 2019 году получил украинское гражданство, а в 2022-м показался уже с паспортом.
Прославился как ведущий программ "Говорит Украина" и "Говорит вся страна".
Также Алексей ведет собственный YouTube-проект.
Суханов с украинским паспортом (фото: instagram.com/suhanov.official)
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