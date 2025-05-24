Алексея Суханова окрестили "иноагентом" в РФ: его реакция разрывает сеть

Телеведущий Алексей Суханов узнал новость, которая заставила его еще больше гордиться своим украинским гражданством. Минюст РФ внес звезду ТВ в список так называемых иностранных агентов.

О молниеносной реакции ведущего на такой "почетный статус" рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на его Instagram .

Суханов, который перебрался в Украину еще в 2014 году и тогда же осудил российское вторжение, в очередной раз продемонстрировал свою непоколебимую позицию.

О "новом" звании он узнал от подруги, которая поспешила его поздравить. Реакция ведущего была мгновенной и непоколебимой, ведь в эту ночь, когда он распространил новость, россияне в очередной раз массированно обстреливали Украину.

"Никогда бы об этом не узнал, если бы меня не начали поздравлять. Оказалось, что "минюст рф внес в список иноагентов украинского журналиста Суханова", - написал он.

Суханов отреагировал на статус "иноагента" в РФ (скриншот)

"Спасибо! Насрать!" - отреагировала на эту новость моя подруга и она была права! Умный поймет, а остальные - за российским кораблем, ведь паспорт у меня один - паспорт Украины", - подчеркнул он.

К тому же Алексей усилил свое сообщение, опубликовав фото медали с надписью "иноагент".

"Спасибо... Плевать!" - лаконично подписал кадр он.

Суханов стал "иноагентом" в РФ (фото: instagram.com/suhanov.official)

В отдельной Stories он также в очередной раз напомнил, как относится к стране-агрессору.

Алексей Суханов об отношении к РФ (скриншот)

Как отреагировали в сети

Фолловеры не смогли пройти мимо такой новости и шутливо засыпали Алексея поздравлениями.

"Поздравляю! Это почетное звание".

"Вы невероятный человек, который взял на себя миссию просто невероятную в наше время, не каждый украинец способен свою жизнь так поменять ради миссии служить народу".

"Поздравляю вас, теперь вы еще и официально хороший человек! Вы один из немногих, кто не боится никого!"

"Браво! Это гордость".

"Мощная нелепость".

"Вы лучший иноагент. Вы показали что такое любить Украину".

"Мой муж в начале полномасштабной и оккупации писал в ВК, что Херсон - это Украина. И вот он - иноагент. Высшей награды достаточно и ждать".

Что известно об Алексее Суханове

Телеведущему 51 год. Он родился 4 января 1974 года в Иваново, Россия.

В 2014-м уволился с "РЕН ТВ" и покинул страну из-за несогласия с позицией страны, которая развязала войну на украинском востоке и оккупировала Крым.

В 2019 году получил украинское гражданство, а в 2022-м показался уже с паспортом.

Прославился как ведущий программ "Говорит Украина" и "Говорит вся страна".

Также Алексей ведет собственный YouTube-проект.

Суханов с украинским паспортом (фото: instagram.com/suhanov.official)