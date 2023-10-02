Зірка "Холостячки" вперше показав маму свого маленького сина (фото)

Фіналіст шоу "Холостячка-1" Олексій Тригубенко похрестив свого сина, який з’явився на світ у липні цього року. Під час цього священного дійства він вперше "засвітив" маму свого первістка, яку раніше ніколи не показував.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram бізнесмена.
У своєму Instagram-акаунті екс-учасник романтичного шоу поділився щемливими кадрами з таїнства.
"Важливий день для нашої родини! Похрестити Марка, якому вже майже три місяці. Відчуваю безмежну радість і відповідальність бути батьком цього чудового маленького хлопчика. Нехай він росте щасливим і здоровим, оточений нашою любов'ю і підтримкою. Бажаємо йому в житті тільки найкращого, і віримо, що його життєва подорож буде чарівною", - написав бізнесмен.
Хрещеним батьком хлопчика став Євген Ковтуненко, який також приймав участь у проекті.
Ковтуненко похрестив сина Тригубенко (фото: instagram.com/aleksey_trygubenko)
Підприємець також вперше показав маму малюка.
На фото, яке Олексій опублікував в stories, обраниця Тригубенка тримає сина на руках і ніжно обіймає чоловіка.
Мама сина Олексія Тригубенко (фото: instagram.com/aleksey_trygubenko)
Через хустку обличчя дівчини майже не видно, але фіналіст "Холостячки" натякнув, що скоро всі дізнаються про його кохану більш детально.
"Друзі, трохи терпіння, все згодом", - написав Олексій.
Фоловери Олексія не приховують: вони вже не можуть дочекатися моменту, коли бізнесмен "розкриє всі карти" і розповість про матір його первістка.
Так, деякі навіть припустили, що чоловік навмисно приховує особу жінки, тому що не хоче начебто зізнаватись, що скористався послугою сурогатного материнства.
Нагадаємо, нещодавно Дмитро Ступка показав пристрасні фото з новою коханою у США.
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