Звезда "Холостячки" впервые показала маму своего маленького сына (фото)

Финалист шоу "Холостячка-1" Алексей Тригубенко окрестил своего сына, который появился на свет в июле этого года. Во время этого священного действа он впервые "засветил" маму своего первенца, которую никогда раньше не показывал.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram бизнесмена.
В своем Instagram-аккаунте экс-участник романтического шоу поделился щемящими кадрами с таинства.
"Важный день для нашей семьи! Покрестить Марка, которому уже почти три месяца. Чувствую безграничную радость и ответственность быть отцом этого замечательного маленького мальчика. Пусть он растет счастливым и здоровым, окруженный нашей любовью и поддержкой. Желаем ему в жизни только самого лучшего, и верим, что его жизненное путешествие будет волшебным", - написал бизнесмен.
Крестным отцом мальчика стал Евгений Ковтуненко, который также принимал участие в проекте.
Ковтуненко окрестил сына Тригубенко (фото: instagram.com/aleksey_trygubenko)
Предприниматель тоже впервые показал маму малыша.
На фото, которое Алексей опубликовал в stories, избранница Тригубенко держит сына на руках и нежно обнимает мужчину.
Мама сына Алексея Тригубенко (фото: instagram.com/aleksey_trygubenko)
Из-за платка лица девушки почти не видно, но финалист "Холостячки" намекнул, что скоро все узнают о его любимой более подробно.
"Друзья, немного терпения, все со временем", - написал Алексей.
Фоловеры Алексея не скрывают: они уже не могут дождаться момента, когда бизнесмен "раскроет все карты" и расскажет о матери его первенца.
Так, некоторые даже предположили, что мужчина намеренно скрывает личность женщины, потому что не хочет якобы признаваться, что воспользовался услугой суррогатного материнства.
Напомним, недавно Дмитрий Ступка показал страстные фото с новой любимой в США.
Также читайте, что Василий Вирастюк после 15 лет брака со скандалом разводится с женой.