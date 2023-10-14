ua en ru
Сб, 14 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Олександр Усик стане батьком вчетверте. Зупинятися на цьому боксер не збирається

Субота 14 жовтня 2023 20:16
UA EN RU
Олександр Усик стане батьком вчетверте. Зупинятися на цьому боксер не збирається Олександр Усик з дружиною Катериною (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
Автор: Дмитро Войналович

Олександр Усик знову стане батьком - у боксера і його дружини Катерини народиться четверта дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю голови компанії K2 Promotions, промоутера чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Красюка американському Pro Box TV.

Олександр Усик стане батьком вчетверте. Зупинятися на цьому боксер не збирається

Олександр і Катерина Усики (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

"У Усика все гаразд. Його дружина вагітна. Вони чекають на четверту дитину", - сказав промоутер.

Красюк також додав, що Олександр вже розпочав тренування та підготовку до майбутнього бою з британцем Тайсоном Фʼюрі.

"Це найбільший двобій у його кар'єрі, у його житті", - сказав функціонер.

Зауважимо, що беззаперечний бій за чемпіонський титул у суперважкій вазі між Ф'юрі та Усиком має відбутися в Ер-Ріяді, що в Саудівській Аравії, вже 23 грудня. Тому на цей бій українець вийде ще не в статусі батька чотирьох дітей.

Олександр Усик стане батьком вчетверте. Зупинятися на цьому боксер не збираєтьсяОлександр Усик стане батьком вчетверте. Зупинятися на цьому боксер не збираєтьсяОлександр Усик стане батьком вчетверте. Зупинятися на цьому боксер не збираєтьсяОлександр Усик стане батьком вчетверте. Зупинятися на цьому боксер не збираєтьсяОлександр Усик стане батьком вчетверте. Зупинятися на цьому боксер не збирається

Катерина Усик (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Нагадаємо, що Олександр і Катерина виховують сьогодні трьох дітей - доньку Єлизавету, а також двох синів - Кирила та Михайла.

Олександр Усик стане батьком вчетверте. Зупинятися на цьому боксер не збирається

Олександр і Катерина Усики (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

До слова, четверо дітей - це не мрія Усика. Адже він хоче п'ятьох!

"Хотілося б п'ять. Велика родина для того, щоб підвищувалося зростання українців та україночок, треба щонайменше у сім'ї четверо дітей", - казав боксер у вересні 2022-го в інтерв'ю Дмитру Гордону.

"Діти готові: їм потрібна і сестра, і брат. Я також готовий. Я працюю в цьому напрямку. Я знаю, що жодних перешкод: знаєте, типу "я зароблю і народжу"... Усе х*рня. Можна працювати і заробляти, і народжувати, і ростити. Бог дає дитину - дає і на дитину", - додав тоді чемпіон.

Нагадаємо, раніше українська актриса і ведуча Лілія Ребрик поділилася зі своїми прихильниками радісною новиною: вона та її чоловік, хореограф Андрій Дикий чекають на поповнення.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олександр Усик