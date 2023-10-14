Олександр Усик стане батьком вчетверте. Зупинятися на цьому боксер не збирається

Олександр Усик знову стане батьком - у боксера і його дружини Катерини народиться четверта дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю голови компанії K2 Promotions, промоутера чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Красюка американському Pro Box TV .

Олександр і Катерина Усики (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

"У Усика все гаразд. Його дружина вагітна. Вони чекають на четверту дитину", - сказав промоутер.

Красюк також додав, що Олександр вже розпочав тренування та підготовку до майбутнього бою з британцем Тайсоном Фʼюрі.

"Це найбільший двобій у його кар'єрі, у його житті", - сказав функціонер.

Зауважимо, що б еззаперечний бій за чемпіонський титул у суперважкій вазі між Ф'юрі та Усиком має відбутися в Ер-Ріяді, що в Саудівській Аравії, вже 23 грудня. Тому на цей бій українець вийде ще не в статусі батька чотирьох дітей.

Катерина Усик (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Нагадаємо, що Олександр і Катерина виховують сьогодні трьох дітей - доньку Єлизавету, а також двох синів - Кирила та Михайла.

Олександр і Катерина Усики (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

До слова, четверо дітей - це не мрія Усика. Адже він хоче п'ятьох!

"Хотілося б п'ять. Велика родина для того, щоб підвищувалося зростання українців та україночок, треба щонайменше у сім'ї четверо дітей", - казав боксер у вересні 2022-го в інтерв'ю Дмитру Гордону.

"Діти готові: їм потрібна і сестра, і брат. Я також готовий. Я працюю в цьому напрямку. Я знаю, що жодних перешкод: знаєте, типу "я зароблю і народжу"... Усе х*рня. Можна працювати і заробляти, і народжувати, і ростити. Бог дає дитину - дає і на дитину", - додав тоді чемпіон.