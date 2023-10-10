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Лілія Ребрик чекає на дитину: зворушливі фото

Вівторок 10 жовтня 2023 10:56
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Лілія Ребрик чекає на дитину: зворушливі фото Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська актриса і ведуча Лілія Ребрик поділилася зі своїми прихильниками радісною новиною: вона та її чоловік, хореограф Андрій Дикий чекають на поповнення. Для пари це буде вже третя дитина.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.

Лілія Ребрик вагітна втретє

Телеведуча поділилася у своєму блозі зворушливими світлинами, на яких вона демонструє свій "вагітний животик".

Поряд з нею позують її коханий та дві доньки доньки - 11-річна Діана та 5-річна Поліна.

"Жити життя. Любити життя. Носити під серцем - життя. Нове життя!", - підписала вона знімок.

Лілія Ребрик чекає на дитину: зворушливі фотоЛілія Ребрик чекає на дитину: зворушливі фотоЛілія Ребрик чекає на дитину: зворушливі фотоЛілія Ребрик чекає на дитину: зворушливі фото

Лілія Ребрик з родиною (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Лілія також дала інтерв’ю, в якому розповіла, як планує поєднувати роботу з материнством, адже вона ведуча ранкового шоу.

"Декретна відпустка, як показують саме мої практика і досвід, не має бути спланованим трирічним перебуванням вдома. Повторюсь, це особисто мій досвід. У мене така робота, що я завжди знаходила в собі сили й бажання поєднувати її з материнством. Головне, щоб війна закінчилась. Поки я можу поєднувати роботу і носити під серцем дитину, поки я можу одночасно ще виховувати двох доньок - я буду це робити. У мене є енергія сили, і коли я при надії, енергії ще більше. Але якщо я відчую, що треба взяти паузу і посидіти вдома з дитиною, я зроблю це", - поділилася зірка.

Нещодавно ми розповідали про 5 українських знаменитостей, які стали мамами у 40+ років.

Також донька Ніни Матвієнко показала зворушила відео, яке мало стати подарунком на її день народження.

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