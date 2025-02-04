Олександр Терен та Інна Бєлєнь оголосили про розставання через місяць після фіналу "Холостяка"

У мережі вже давно ширилися чутки про розрив ветерана війни та волонтерки.

Інна та Олександр довгий час утримувалися від коментарів щодо своїх стосунків, але зрештою вирішили розставити всі крапки над "і".

У спільному дописі вони подякували один одному за цей досвід і трансформацію, які, зі слів пари, стали важливою частиною них.

"Ми зустрілись на тому вокзалі, бо так веліло серце і зійшлись зорі. Ми йшли за почуттями і знайшли їх. Це були найкращі побачення в житті, це були емоції, які залишаться в памʼяті назавжди, це був досвід і трансформація, які стали важливою частиною нас", - поділила Терен та Інна. Олександр Терен та Інна Бєлєнь (фото: instagram.com/innka_belen)

"Ми вдячні одне одному за кожен прожитий момент, за щирість і відкритість, які були між нами. В житті все не завжди складається так, як у романтичних фільмах. Іноді життя показує, що, яким би особливим не був шлях, кінцевий пункт призначення у кожного свій. Ми вирішили рухатися далі окремо, і це все, що хочемо сказати назагал. Віримо, що усі найважливіші слова сказані віч-на-віч і хотіли б залишити їх тільки для нас. Дякуємо всім, хто був поруч і підтримував нас", - підсумували вони.

Що передувало

У січні Будько та Бєлєнь публічно посварилися. А все через інтерв’ю переможниці "Холостяка" Славі Дьоміну, в якому вона стала на захист східних міст та розкритикувала тих, хто цькує на російськомовних.

Волонтерка висловила думку, що російськомовних українців не варто змушувати змінювати мову, а потрібно дати їм більше часу для поступового переходу на державну. Ведучий, своєю чергою, зізнався, що до 2022 року не сприймав події в Україні як повномасштабну війну.

Ці слова викликали реакцію в Олександра, який відкрито не погодився з позицією дівчини та зізнався, що не був готовий почути таке від неї. Олександр Терен та Інна Бєлєнь (фото: instagram.com/innka_belen)

Пара ділилася своїми почуттями на публіці, і Інна зізналася, що слова коханого зачепили її та навіть образили.

Попри мовний конфлікт, ветеран запевнив, що вони з Бєлєнь залишаються разом, і ця ситуація не стала причиною для розставання.

Однак після інциденту закохані більше не з’являлися в соцмережах одне одного, що лише посилило чутки про можливий розрив.